LIVE Khimki-Olimpia Milano basket, Eurolega 2019 in DIRETTA: trasferta delicatissima in Russia, serve la vittoria

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Khimki-Milano, sfida valida per la 24a giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione allenata da Simone Pianigiani scenderà in campo per proseguire la striscia di vittorie e continuare la propria rincorsa ai playoff. La squadra russa invece si trova praticamente spalle al muro e affronterà la partita con l’obbligo di vincere per provare a rientrare nella lotta per un posto tra le prime otto.

Notizia sicuramente negativa per l’Olimpia è il ritorno di Aleksey Shved, vero e proprio trascinatore della formazione russa a lungo fermo questa stagione per problemi fisici. Nella partita di andata, conclusa sul punteggio di 81-80, Milano è riuscita a strappare una vittoria sofferta grazie alla tripla da autentico fuoriclasse di Mike James allo scadere. L’esito dell’incontro potrebbe risultare decisivo per il destino delle due squadre in questa competizione e la sfida si annuncia particolarmente incerta e spettacolare.

La palla a due della sfida tra Khimki Mosca e AX Armani Exchange Olimpia Milano sarà alle ore 18.00 presso la Arena Mytishchi di Mosca (Russia). Seguite l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport, per non perdere neppure un canestro di questo fondamentale appuntamento per il cammino della formazione meneghina in Eurolega. Buon divertimento!

