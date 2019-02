LIVE Biathlon, Staffette Canmore 2019 in DIRETTA: orari delle gare di oggi e come vederle in tv e streaming

Come era abbastanza prevedibile, il programma della tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Canmore, in Canada, è stato rivoluzionato a causa del freddo non normale che sta colpendo queste zone, con le temperature vicine ai -30° C.

Sono state infatti state accorciate ieri le gare del 7 febbraio, ovvero le due individuali maschile e femminile, portate a 15 km per quel che riguarda gli uomini e a 12.5 km per quel che concerne le donne. Da diversi giorni l’IBU stava monitorando la situazione, al fine di applicare i cambiamenti in caso di necessità, ed è avvenuto proprio questo. Per di più sono state anticipate le staffette a venerdì ma le condizioni dovrebbero essere proibitive.

Di seguito il programma delle gare di Canmore valide per la Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 dell’8 febbraio. Tutti gli eventi saranno visibili in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO

20:30 4×7.5 km staffetta maschile

22:45 4×6 km staffetta femminile

Foto: Federico Angiolini