LIVE Biathlon, Sprint maschile Canmore 2019 in DIRETTA: Dominik Windisch può giocarsi il podio, Lukas Hofer per il riscatto

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON A CANMORE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sprint maschile di Canmore (Canada), valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2019. Sulle nevi canadesi andrà in scena l’ultima giornata di gare di questo appuntamento decisamente influenzato dalle condizioni meteorologiche. La gara in questione, infatti, si sarebbe dovuta tenere ieri ma le temperature troppo basse, al di sotto dei -25°C, hanno costretto l’organizzazione a rimandare tutto a quest’oggi, con la speranza che si possa competere.

Nel format il nostro Dominik Windisch vuol puntare al primo podio stagionale. L’azzurro, bronzo a PyeongChang proprio nella sprint, sembra aver ritrovato una buona condizione sia al poligono e sia sugli sci stretti. Il quinto posto dell’individuale lo conferma e del resto, pensando a quasi tre anni fa, il contesto non è sgradito riferendoci a quella splendida vittoria nella mass start. Ci sarà invece Lukas Hofer che andrà a caccia del riscatto. La gara di due giorni fa non è stata all’altezza della situazione e gli errori nella prima serie, nonché il problema tecnico nella seconda, hanno inciso sul risultato finale, lontano dalla top-10.

Il favorito numero uno per questa gara sarà sempre lui: Johannes Boe. Il norvegese, che ha portato il computo delle vittorie stagionali a 12, vuol allungare la striscia vincente e scrivere altre pagine storiche in questa disciplina. Difficile pensare che vi possano essere avversari all’altezza per contrastarlo. Forse Boe dovrà guardarsi dai suoi stessi connazionali, come Christiansen. Lo scandinavo, secondo nell’individuale, è in buona forma e potrebbe ambire a posizioni prestigiose.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint maschile di Canmore (Canada), valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 20.20. Buon divertimento!

La startlist della sprint maschile – Il programma di gare – La classifica di Coppa del Mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Foto: Federico Angiolini