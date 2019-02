Biathlon oggi (10 febbraio), Sprint maschile Canmore 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON A CANMORE

La Coppa del Mondo di biathlon chiude la tappa in Canada: anche nel terzo giorno di gare a Canmore a scendere in pista per primi saranno gli uomini, che oggi, domenica 10, alle ore 20.20 italiane affronteranno la 10 km sprint. In gara per l’Italia Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Thierry Chenal.

Di seguito il programma completo della 10 km sprint maschile di Canmore con l’orario italiano e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live scritta integrale della gara canadese.

PROGRAMMA GARA CANMORE

Domenica 10 febbraio

ore 20:20 italiane sprint 10 km maschile

LA STARTLIST DELLA 10 KM SPRINT MASCHILE DI CANMORE

(Vanno aggiunte 8 ore all’orario di partenza degli atleti)

1 DESTHIEUX Simon FRA 1991 12:20:30 Gruppo 1

2 HOFER Lukas ITA 1989 12:21:00

3 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 12:21:30

4 YEREMIN Roman KAZ 1997 12:22:00

5 KAZAR Matej SVK 1983 12:22:30

6 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1990 12:23:00

7 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 12:23:30

8 WINDISCH Dominik ITA 1989 12:24:00

9 SEMENOV Sergii UKR 1988 12:24:30

10 EDER Simon AUT 1983 12:25:00

11 DOHERTY Sean USA 1995 12:25:30

12 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 12:26:00

13 LAPSHIN Timofei KOR 1988 12:26:30

14 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 12:27:00

15 BURNOTTE Jules CAN 1996 12:27:30

16 CLAUDE Florent BEL 1991 12:28:00

17 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 12:28:30

18 LANDERTINGER Dominik AUT 1988 12:29:00

19 JAEGER Martin SUI 1987 12:29:30

20 YALIOTNAU Raman BLR 1993 12:30:00

21 NAWRATH Philipp GER 1993 12:30:30

22 ERMITS Kalev EST 1992 12:31:00

23 GARANICHEV Evgeniy RUS 1988 12:31:30

24 KRCMAR Michal CZE 1991 12:32:00

25 LOGINOV Alexander RUS 1992 12:32:30

26 KUEHN Johannes GER 1991 12:33:00 Gruppo 2

27 JACQUELIN Emilien FRA 1995 12:33:30

28 WEGER Benjamin SUI 1989 12:34:00

29 GUZIK Grzegorz POL 1991 12:34:30

30 POVARNITSYN Alexander RUS 1994 12:35:00

31 ILIEV Vladimir BUL 1987 12:35:30

32 LATYPOV Eduard RUS 1994 12:36:00

33 EBERHARD Julian AUT 1986 12:36:30

34 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 12:37:00

35 KRUPCIK Tomas CZE 1988 12:37:30

36 LESSING Roland EST 1978 12:38:00

37 NORDGREN Leif USA 1989 12:38:30

38 FINELLO Jeremy SUI 1992 12:39:00

39 FEMLING Peppe SWE 1992 12:39:30

40 LEITNER Felix AUT 1996 12:40:00

41 GOW Scott CAN 1990 12:40:30

42 OTCENAS Martin SVK 1987 12:41:00

43 L’ABEE-LUND Henrik NOR 1986 12:41:30

44 BORMOLINI Thomas ITA 1991 12:42:00

45 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 12:42:30

46 BUTA George ROU 1993 12:43:00 Gruppo 3

47 DOVZAN Miha SLO 1994 12:43:30

48 ZAHKNA Rene EST 1994 12:44:00

49 BIRKELAND Lars Helge NOR 1988 12:44:30

50 DOLL Benedikt GER 1990 12:45:00

51 COOPER Travis USA 1996 12:45:30

52 STROLIA Vytautas LTU 1992 12:46:00

53 STEGMAYR Gabriel SWE 1988 12:46:30

54 RASTIC Damir SRB 1988 12:47:00

55 VACLAVIK Adam CZE 1994 12:47:30

56 VARABEI Maksim BLR 1995 12:48:00

57 GOW Christian CAN 1993 12:48:30

58 EBERHARD Tobias AUT 1985 12:49:00

59 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 12:49:30

60 LABASTAU Mikita BLR 1997 12:50:00

61 LESSER Erik GER 1988 12:50:30

62 HALLSTROEM Simon SWE 1991 12:51:00

63 INOMATA Kazuya JPN 1985 12:51:30

64 SZCZUREK Lukasz POL 1988 12:52:00

65 CHOI Dujin KOR 1995 12:52:30

66 HASILLA Tomas SVK 1990 12:53:00

67 FOURCADE Simon FRA 1984 12:53:30

68 KAUKENAS Tomas LTU 1990 12:54:00

69 DRINOVEC Mitja SLO 1996 12:54:30

70 DOLDER Mario SUI 1990 12:55:00

71 KORASTYLEV Sergey RUS 1989 12:55:30

72 PRYMA Artem UKR 1987 12:56:00

73 PUCHIANU Cornel ROU 1989 12:56:30

74 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1992 12:57:00

75 YAN Xingyuan CHN 1996 12:57:30

76 KUTS Timur KAZ 1995 12:58:00

77 LANGER Thierry BEL 1991 12:58:30

78 CHENAL Thierry ITA 1992 12:59:00

79 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 12:59:30 Gruppo 4

80 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 13:00:00

81 STENERSEN Torstein SWE 1988 13:00:30

82 MILLAR Aidan CAN 1995 13:01:00

83 DALE Johannes NOR 1997 13:01:30

84 LI Xuezhi CHN 1991 13:02:00

85 SHOPIN Yury RUS 1993 13:02:30

86 YERMOLENKO Petr KAZ 1997 13:03:00

87 KRYUKO Viktar BLR 1995 13:03:30

88 SINAPOV Anton BUL 1993 13:04:00

89 FLORE Raul Antonio ROU 1997 13:04:30

90 DURTSCHI Max USA 1991 13:05:00

91 BANYS Linas LTU 1998 13:05:30

92 SLESINGR Michal CZE 1983 13:06:00

93 TRSAN Rok SLO 1992 13:06:30

94 SIMA Michal SVK 1992 13:07:00

95 CLAUDE Fabien FRA 1994 13:07:30

96 WIESTNER Seraŵn SUI 1990 13:08:00

97 LUSA Daumants LAT 1992 13:08:30

98 REES Roman GER 1993 13:09:00

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini