Biathlon, Canmore 2019: le sprint di oggi spostate a domenica 10 febbraio! Il nuovo programma e gli orari, temperature a -30°!

La mossa degli organizzatori di anticipare le staffette ha pagato: le temperature polari che si registrano a Canmore, in Canada, sede della tappa di Coppa del Mondo di biathlon, hanno portato allo spostamento delle sprint inizialmente previste per la serata italiana di oggi. Temperature attorno ai -30°C e massima prevista di -22°C hanno costretto gli organizzatori a spostare le gare a domani. Ricordiamo che da regolamento non si può gareggiare al di sotto dei -25°C.

Di seguito il nuovo programma con gli orari italiani che dovrebbe comunque essere coperto da Eurosport e dal servizio streaming Eurosport Player per non far perdere agli appassionati neanche un istante. OA Sport, a sua volta, vi offrirà le canoniche DIRETTE LIVE testuali sulle due sprint

NUOVO PROGRAMMA GARE COPPA DEL MONDO BIATHLON CANMORE 2019

Domenica 10 febbraio

ore 20.20 10 km sprint maschile

ore 22.45 7.5 km sprint femminile

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Federico Angiolini