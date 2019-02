LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Soldier Hollow 2019 in DIRETTA: Olsbu per riaprire tutto, Wierer e Vittozzi devono difendersi

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile a Soldier Hollow (Stati Uniti), gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019. Sulle nevi statunitensi andrà in scena una gara che delineerà ulteriormente la classifica generale. Il trionfo nella sprint della norvegese Marte Olsbu Røiseland, devastante sugli sci stretti e precisa al poligono, ha riportato in auge le quotazioni della scandinava nella sfida per la conquista del successo della classifica generale.

Al momento sono sempre le due italiane Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ai primi due posti e separate da 10 punti con Røiseland salita a 597. Tenendo conto degli scarti, le due azzurre sono separate da 5 punti ed anche per questo che la prova odierna è importante. Wierer e Vittozzi, reduci da un ottavo e da un dodicesimo posto, hanno pagato dazio al poligono, visto che le migliori sugli sci hanno avuto una resa eccellente. Pertanto ci si aspetta da loro una prova di qualità. Altra italiana presente sarà Nicole Gontier, trentanovesima nella sprint, mentre niente da fare per Federica Sanfilippo che ha terminato 69esima e dunque è rimasta esclusa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile a Soldier Hollow (Stati Uniti), gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 18.10 (ore italiane). Buon divertimento!

