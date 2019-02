Biathlon, Inseguimento femminile Salt Lake City 2019 oggi (16 febbraio): orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza

E’ il giorno dell’inseguimento femminile nella tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019, sulle nevi americane di Soldier Hollow, ultima pursuit prima dei Mondiali di Östersund (Svezia). Andrà in scena una gara che delineerà ulteriormente la classifica generale. Il trionfo nella sprint della norvegese Marte Olsbu Røiseland, devastante sugli sci stretti e precisa al poligono, hanno riportato in auge le quotazioni della scandinava nella sfida per la conquista del successo della classifica generale. Al momento sono sempre le due italiane Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ai primi due posti e separate da 11 punti con Røiseland salita a 597. Tenendo conto degli scarti, le due azzurre sono separate da 5 punti ed anche per questo che la prova odierna è importante. Wierer e Vittozzi, reduci da un ottavo e da un dodicesimo posto, hanno pagato dazio al poligono, visto che le migliori sugli sci hanno avuto una resa eccellente. Pertanto ci si aspetta da loro una prova di qualità. Altra italiana presente sarà Nicole Gontier, trentanovesima nella sprint, mentre niente da fare per Federica Sanfilippo che ha terminato 69esima e dunque è rimasta esclusa.

L’inseguimento femminile sarà coperto televisivamente da Eurosport, in streaming su Eurosport Player. OA Sport non vi farà perdere neanche un istante grazie alla sua DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione e la startlist:

Inseguimento femminile Salt Lake City 2019 oggi (16 febbraio): orario d’inizio

Sabato 16 febbraio

18.10 Inseguimento femminile

Inseguimento femminile Salt Lake City 2019 oggi (16 febbraio): i pettorali di partenza

1 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0:00

2 MAKARAINEN Kaisa FIN 0:12

3 HILDEBRAND Franziska GER 0:21

4 HOJNISZ Monika POL 0:24

5 KUZMINA Anastasiya SVK 0:28

6 ZUK Kamila POL 0:39

7 HERRMANN Denise GER 0:42

8 yr WIERER Dorothea ITA 0:49

9 HOEGBERG Elisabeth SWE 0:53

10 DZHIMA Yuliia UKR 0:55

11 AYMONIER Celia FRA 1:07

12 VITTOZZI Lisa ITA 1:11

13 SIMON Julia FRA 1:12

14 VASILEVA Margarita RUS 1:13

15 TOMINGAS Tuuli EST 1:13

16 GASPARIN Elisa SUI 1:17

17 BRAISAZ Justine FRA 1:29

18 BONDAR Iana UKR 1:31

19 VITKOVA Veronika CZE 1:32

20 KAISHEVA Uliana RUS 1:32

21 EGAN Clare USA 1:34

22 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1:38

23 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1:38

24 CRAWFORD Rosanna CAN 1:39

25 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1:41

26 BRUN-LIE Thekla NOR 1:42

27 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:43

28 HAECKI Lena SUI 1:43

29 TALIHAERM Johanna EST 1:45

30 COLOMBO Caroline FRA 1:46

31 MAEDA Sari JPN 1:50

32 DAVIDOVA Marketa CZE 1:52

33 CHEVALIER Anais FRA 1:58

34 HINZ Vanessa GER 2:01

35 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 2:03

36 RUNGGALDIER Alexia ITA 2:04

37 OJA Regina EST 2:10

38 YURKEVICH Darya BLR 2:10

39 GONTIER Nicole ITA 2:14

40 BESCOND Anais FRA 2:17

41 ECKHOFF Tiril NOR 2:21

42 HORCHLER Karolin GER 2:23

43 RIEDER Christina AUT 2:27

44 BIKTASHEVA Leisan RUS 2:28

45 DUNKLEE Susan USA 2:36

46 MEINEN Susanna SUI 2:37

47 GASPARIN Aita SUI 2:38

48 VASNETCOVA Valeriia RUS 2:40

49 TOIVANEN Laura FIN 2:43

50 PREUSS Franziska GER 2:45

51 SOLA Hanna BLR 2:45

52 REID Joanne USA 2:46

53 SKOTTHEIM Johanna SWE 2:46

54 BIELKINA Nadiia UKR 2:49

55 BEAUDRY Sarah CAN 2:53

56 LUNDER Emma CAN 2:56

57 STOYANOVA Desislava BUL 2:57

58 ZBYLUT Kinga POL 3:00

59 KADEVA Daniela BUL 3:06

60 MINKKINEN Suvi FIN 3:07

Foto: Federico Angiolini