Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019, i favoriti. Dylan Groenewegen punta alla doppietta, attenzione a Matteo Trentin e Sonny Colbrelli

Si aprirà con la Omloop Het Nieuwsblad, in programma sabato 2 marzo, il primo fine settimana dedicato alle classiche del pavé di inizio stagione. Nella giornata di domenica 3 marzo andrà in scena la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019, 71a edizione della corsa ciclistica belga che rientra nel calendario dell’UCI Europe Tour come evento di categoria 1.HC. Il percorso lascia presagire un arrivo a ranghi compatti, anche se non mancheranno strappi e piccole asperità, e diversi velocisti proveranno a dire la loro nell’appuntamento. Tra le 25 formazioni al via, il Team Sunweb sarà l’unica assente tra le squadre WorldTour.

Il grande favorito della vigilia è senza dubbio l’olandese Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma), vincitore lo scorso anno su un tracciato sostanzialmente invariato davanti al francese Arnaud Démare (Groupama-FDJ) ed all’azzurro Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), che saranno entrambi in gara anche in questa edizione. Il velocista nato ad Amsterdam è apparso in ottima condizione in questo inizio stagione, conquistando due successi di tappa alla Volta Valenciana e alla Volta ao Algarve. L’italiano è invece reduce da un ottimo Tour of Oman, chiuso con una vittoria e un secondo posto, rispettivamente nella quarta e nella sesta frazione.

Dei vincitori del passato ci sarà in gruppo anche il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), che si è aggiudicato la corsa nel 2017. Da seguire con estrema attenzione poi il danese Michael Valgren (Team Dimension Data) e l’olandese Niki Terpstra (Direct Energie), entrambi corridori dotati di un feeling particolare con le classiche di primavera. Dato il tracciato non particolarmente impegnativo è però opportuno prendere in considerazione anche velocisti veri e propri, come gli olandesi Danny van Poppel (Team Jumbo-Visma) e Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep), il tedesco Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) e il belga Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert).

Proverà a conquistare una storica prima vittoria per l’Italia, che mai ha trionfato nella corsa, Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Il 29enne nato a Borgo Valsugana ha iniziato al meglio la stagione indossando la maglia di campione europeo ed arriva da una Vuelta Andalucia di grandissimo spessore, con due vittorie di tappa e il secondo posto nella classifica a punti. La condizione sembra quindi essere ottimale, ma soltanto la strada potrà emettere il verdetto definitivo.

roberto.pozzi@oasport.it