Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019: le convocate dell’Italia. Nazionale seniores in mano alle Fate, ci sono 8 juniores

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per il Trofeo di Jesolo 2019 che si disputerà al PalaArrex nel weekend del 2-3 marzo. Le azzurre affronteranno USA, Cina, Russia, Giappone, Belgio, Germania nella Classicissima della Polvere di Magnesio, una delle gare più prestigiose e importanti del calendario internazionale.

Non ci sono grosse sorprese nelle scelte del DT che punta sulle Fate per comporre la squadra senior: Giorgia Villa, Elisa Iorio, le gemelle Asia e Alice d’Amato scenderanno in pedana con il body azzurro per la prima uscita tra le big in campo internazionale. Enrico Casella richiama in gioco anche Martina Maggio e Desiree Carofiglio dopo l’infortunio che gareggeranno da individualiste insieme a Martina Basile. Sono state chiamate all’ordine anche otto juniores tra cui spiccano Angela Andreoli, Giulia Cotroneo, Camilla Campagnaro, Alessia Federici. Di seguito le convocate dell’Italia per il Trofeo di Jesolo 2019.

ITALIA SENIORES (SQUADRA):

Giorgia Villa

Asia d’Amato

Alice d’Amato

Elisa Iorio

ITALIA SENIORES (INDIVIDUALISTE):

Martina Basile

Martina Maggio

Desiree Carofiglio

ITALIA JUNIORES:

Angela Andreoli

India Bandiera

Camilla Campagnaro

Giulia Cotroneo

Alessia Federici

Veronica Mandriota

Micol Minotti

Chiara Vincenzi

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEL TROFEO DI JESOLO