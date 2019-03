Ginnastica, quando si torna in gara? Tra Coppa del Mondo e Serie A, Ferrari verso le Olimpiadi e il debutto di Simone Biles: calendario e date

La stagione della ginnastica artistica è ormai entrata nel vivo, siamo reduci da due weekend intensissimi di gare con la prima tappa della Serie A e il Trofeo di Jesolo senza dimenticarci della Coppa del Mondo a Melbourne e dell’American Cup. Abbiamo festeggiato il ritorno vittorioso di Vanessa Ferrari in Australia, abbiamo ammirato le stelle nella Classicissima, abbiamo assistito al debutto tra le seniores delle Fate della classe 2003 ma l’appetito vien mangiando e gli appassionati della Polvere di Magnesio si stanno già chiedendo quando si ritornerà in gara.

Non bisognerà aspettare molto, l’attesa è davvero contenuta in termini temporale: tra una decina di giorni, infatti, andrà in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di specialità a Baku con l’Italia che sarà grande protagonista. Dal 14 al 17 marzo spazio a Vanessa Ferrari, Martina Rizzelli, Lara Mori che andranno a caccia di punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ci sarà anche Marco Lodadio dopo aver vinto il bronzo iridato agli anelli. Domenica 17 marzo assisteremo anche al grande debutto stagionale di Simone Biles, la Regina incontrastata di questo sport farà il proprio debutto alla Deutscher Pokal di Stoccarda affrontando Aliya Mustafina in un duello davvero da brividi (contesto di Coppa del Mondo all-around).

Il magico quartetto azzurro che ammireremo a Baku farà poi subito le valigie e si trasferirà rapidamente in Qatar, a Doha andrà infatti in scena una nuova tappa del circuito dal 20 al 23 marzo. E il weekend successivo tornerà la Serie A: sabato 30 marzo spazio alla seconda tappa alla Kioene Arena di Padova, ultimo evento prima degli Europei che si disputeranno a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 aprile. Di seguito il calendario completo delle prossime gare di ginnastica artistica.

CALENDARIO PROSSIME GARE GINNASTICA ARTISTICA:

14-17 marzo Coppa del Mondo di specialità a Baku (Azerbaijan)

16-17 marzo Coppa del Mondo all-around a Stoccarda (Germania)

20-23 marzo Coppa del Mondo di specialità a Doha (Qatar)

23 marzo Coppa del Mondo all-around a Birmingham (Gran Bretagna)

30 marzo Seconda tappa Serie A a Padova

7 aprile Coppa del Mondo all-around a Tokyo (Giappone)

10-14 aprile Europei a Stettino (Polonia)