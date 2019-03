FOTO Ginnastica artistica, il body dell’Italia: rosso Ferrari, passione ed eleganza. Il colore che domina in pedana

Il rosso sembra essere il colore che va più di moda nell’universo della ginnastica artistica, la tonalità legata da sempre al fuoco e alla passionalità ha campeggiato al recente Trofeo di Jesolo dove la maggior parte delle squadre ha indossato dei leotard caratterizzati da questa famiglia cromatica. L’Italia ha cambiato indirizzo: abbandonato il nero e l’azzurro visti negli ultimi anni, il matrimonio con Sigoa, che da quest’anno fornisce i capi di abbigliamento alle ragazze di Enrico Casella, ha portato a questa gradevole conclusione.

La nostra Nazionale è così scesa in pedana con un rosso Ferrari, una gradevole novità che ha spiazzato gli appassionati perché non convenzionale alle nostre latitudini, ma davvero molto bella: originalità ed eleganza, unite a delle linee di grande impatto e dall’impiego di tessuti di qualità, hanno caratterizzato la nostra formazione, che è stata protagonista al PalaArrex per la Classicissima della Polvere di Magnesio. C’era grande attesa per ammirare dal vivo il body da gara dell’Italia e non siamo rimasti delusi: dunque rosso per il leotard da competizione, nero per l’abbigliamento da prova podio e bianco per il vestito da allenamento.

In laguna hanno indossato il rosso anche la Cina, il Giappone, la Russia e gli USA juniores lasciando presagire che questo sia il colore di punta dell’anno ma staremo a vedere come si svilupperà la stagione che è soltanto agli inizi. Di seguito le FOTO dei body ammirati al Trofeo di Jesolo.

BODY ITALIA:

BODY USA JUNIORES:

PODIO GARA JUNIORES:

BODY RUSSIA JUNIORES:

BODY CINA JUNIORES:

BODY CINA SENIORES:

Foto: Alessia Lunghi