F1, Test Barcellona 2019: risultati mattina 28 febbraio. Charles Leclerc si scatena con la Ferrari! Hamilton caterpillar con le gomme C2

Dopo aver perso praticamente un’intera giornata di lavoro a causa dell’incidente di Sebastian Vettel avvenuto ieri mattina, la Ferrari ha risposto nel migliore dei modi con uno scatenato Charles Leclerc in vetta alla classifica al termine della sessione mattutina del day-7 dei test collettivi di Formula 1 a Barcellona. Il monegasco della Rossa, all’ultima occasione utile per prendere confidenza con la vettura prima dell’esordio mondiale a Melbourne (domani toccherà a Vettel scendere in pista), si è concentrato su alcune simulazioni di qualifica andando a cercare il limite della vettura con diverse mescole di pneumatici.

L’ex pilota dell’Alfa Romeo-Sauber ha firmato il miglior tempo della mattinata con un ottimo 1’16″231, molto vicino al record della pista (1’16″173 di Hamilton in qualifica nel 2018) e valevole come miglior riscontro cronometrico di questi test catalani con le gomme C5, ovvero le più morbide e prestazionali del lotto. Tuttavia Leclerc ha impressionato specialmente nel tentativo di time attack (con pochissima benzina a bordo) con gli pneumatici a banda bianca (C2), in cui ha stampato un promettente 1’17″253. Alle sue spalle si è inserito il sorprendente rookie thailandese Alexander Albon (Toro Rosso), il quale è stato a lungo al comando grazie ad un fantastico 1’16″882 ottenuto con mescola C5. Terza posizione per la McLaren del britannico Lando Norris, ancora una volta nelle posizioni di vertice della graduatoria grazie a diverse simulazioni di qualifica portate a termine con le gomme hypersoft (C5).

Il francese Pierre Gasly (Red Bull) è quarto a metà giornata con un 1’17″091 (distante 0.860 dalla vetta) messo a referto con pneumatici C5 nell’arco di un breve run di 3-4 passaggi (paragonabile ad una simulazione di Q1), destando comunque qualche dubbio sulla competitività della RB15 nel giro secco a cospetto di Ferrari e Mercedes. Nico Hulkenberg ha terminato il suo lavoro odierno (nel pomeriggio scenderà in pista Ricciardo) portando la Renault in quinta posizione a 1″2 dal leader con un 1’17″496 ottenuto con la stessa mescola dei primi. Simulazione di qualifica anche per la Racing Point, con il canadese Lance Stroll sesto con 1’17″556 ma alle spalle di tutti i team più accreditati per il quarto posto nel Mondiale Costruttori che hanno girato con le C5.

Buona settima piazza per il pugliese Antonio Giovinazzi, sempre più a proprio agio al volante dell’Alfa Romeo e autore del settimo tempo (1’17″639) ottenuto in un tentativo di time-attack con pneumatici a banda rossa (C4). La Mercedes non ha cercato il tempone ma ha comunque lanciato un segnale di forza molto evidente con un pauroso 1’18″097 ottenuto da Lewis Hamilton con gomme medie (C2) in condizioni non ideali per quanto riguarda la temperatura dell’asfalto e con un discreto quantitativo di benzina. Chiudono la classifica il rookie britannico George Russell (Williams), 9° in 1’18″130 con le C5, ed il danese della Haas Kevin Magnussen, 10° in 1’18″199 con le gomme “prototipate” portate dalla Pirelli, per iniziare a lavorare sul materiale 2020.

CLASSIFICA – TEST BARCELLONA 2019 – DAY-7 (MATTINA)

1 Leclerc Ferrari 1m16.231s 2 Albon Toro Rosso 1m16.882s 3 Norris McLaren 1m17.084s 4 Gasly Red Bull 1m17.091s 5 Hulkenberg Renault 1m17.496s 6 Stroll Racing Point 1m17.556s 7 Giovinazzi Alfa Romeo 1m17.639s 8 Hamilton Mercedes 1m18.097s 9 Russell Williams 1m18.130s 10 Magnussen Haas 1m18.199s

