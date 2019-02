F1, Test Barcellona 2019: Sebastian Vettel finisce contro il muro. Cedimento strutturale sulla Ferrari del tedesco

Non arrivano buone notizie dal fronte “Ferrari” nella seconda giornata della seconda serie di test collettivi di F1, in corso di svolgimento a Barcellona (Spagna). Il tedesco Sebastian Vettel, attualmente secondo nella graduatoria dei tempi alle spalle della McLaren dello spagnolo Carlos Sainz, è stato protagonista di un’uscita di pista in curva-3, comportante la bandiera rossa.

Vettel crashes at Turn 3. Driver OK #F1Testing — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) February 27, 2019

Secondo le informazioni che arrivano dal circuito, la causa dell’incidente della Rossa è un cedimento di un componente, rendendo impossibile al teutonico evitare l’impatto contro le barriere. Una spiegazione data proprio dalla Ferrari poco dopo il crash. La SF90 è stata poi sollevata e caricata sul carro attrezzi, grazie al puntuale lavoro dei commissari di percorso. I danni subiti dalla monoposto sono stati ingenti, visto che l’ala anteriore e la sospensione sinistra dell’avantreno sono rotte. Un contrattempo che sicuramente Vettel e i tecnici ferraristi avrebbero evitato e bisognerà appunto verificare se sarà possibile per la macchina tornare in pista e continuare il proprio lavoro in questo day-2. Seb, inoltre, è stato portato al Centro Medico del tracciato per un controllo di routine ma è uscito dall’abitacolo autonomamente e non ci dovrebbero essere problemi per lui da questo punto di vista. Il Team Principal Mattia Binotto e l’addetta stampa Silvia Hoffer Frangipane stanno raggiungendo il teutonico.

Binotto y Hoffer al centro médico para seguir de cerca la revisión a Vettel. El piloto ha salido por si mismo del coche, pero habrá saltado el sensor d G d FIA por impacto. pic.twitter.com/3IjSe9Fuuy — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 27, 2019

