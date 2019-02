F1, Test Barcellona 2019. Sebastian Vettel: “L’incidente? Sono stato passeggero della macchina. La Ferrari è competitiva”

Bruttissima mattinata per Sebastian Vettel che, durante la seconda giornata di Test F1 a Barcellona, è andato a sbattere contro le barriere esterne della curva 3 al Montmelò: dopo due ore di prove, durante le quali il tedesco aveva fatto siglare il secondo tempo di giornata, la Ferrari ha avuto un problema strutturale che ha compresso l’intero programma di lavoro.

Fortunatamente il vicecampione del mondo è uscito illeso dalla vettura e ha poi spiegato l’accaduto in un’intervista rilasciata a it.motorsport.com: “Non so molto più di quello che hanno visto tutti. Stavo approcciando curva 3 e ho avuto di colpo la sensazione di un problema al lato anteriore sinistro, e da quel momento sono diventato un passeggero, non c’era nulla che avrei potuto fare per evitare l’impatto. Stiamo cercando di capire, ovviamente abbiamo un’idea, ma sarebbe stato più semplice arrivare all’origine del problema se non ci fosse stato l’urto, perché con la monoposto molto danneggiata si complica l’analisi. La squadra è al lavoro sia qui in pista che a Maranello. Grazie a Dio l’impatto non è stato così grave, altrimenti probabilmente non sarei seduto qui di buon umore a raccontarvi l’accaduto…”.

Il teutonico si sofferma anche sulle sue condizioni fisiche: “Tutto a posto, sarei anche potuto saltar fuori subito dalla monoposto. Ho alzato il pollice in su per tranquillizzare i commissari a bordo pista. Nessun problema”. L’analisi sulla vettura è molto positiva: “Nel complesso credo che la monoposto sia competitiva, il feeling è positivo. Abbiamo esplorato molte aree sin dal primo giorno di test, la scorsa settimana è stata molto proficua. Ieri abbiamo perso un po’ di tempo, ma siamo riusciti a recuperare stamane fino a quando sono rimasto in pista e questo mi rende comunque fiducioso ed ottimista”.

Sul suo rapporto col compagno di squadra Charles Leclerc: “Parliamo molto del comportamento della vettura, del suo feedback e c’è una buona condivisione delle sensazioni. Mi chiede suggerimenti? Glieli sto chiedendo io! A dire il vero non ricordo tutte le domande che ha fatto, ma abbiamo parlato della macchina e del feeling di guida, dall’avantreno al retrotreno e così via. Ci sono state un sacco di domande ma non solo da parte sua, anche io ne ho poste molte”.

Sebastian ha fatto anche un’analisi dei suoi avversari: “Sono stato un po’ sorpreso nel vedere quante novità avesse la Mercedes in questa sessione di prove, ma ognuno ha la sua pianificazione. È importante osservare i riscontri di queste prove, ma lo saranno molto di più quelli che arriveranno dal weekend di Melbourne”.

Cosa manca per diventare Campione del Mondo?: “Mancano… un sacco di punti! Qui nei test non si assegnano punti, e servirà ottenerne molti, questo è ciò che manca al momento. A parte questo, abbiamo sicuramente tutto ciò che serve, lo scorso anno non abbiamo messo insieme tutto, quindi sappiamo che ci sono margini di miglioramento. Questo è ciò a cui stiamo lavorando, la prima settimana è stata buona ed anche se ieri e oggi non è andato tutto come previsto, nel complesso la sensazione è positiva, l’atmosfera nel team è molto buona, vedo un gruppo di persone serene, e questa credo sia la base su cui poter costruire una buona stagione”.

FOTOCATTAGNI