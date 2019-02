F1, Risultati e Classifica Test Barcellona 2019: mattina 27 febbraio. Carlos Sainz svetta con il record, Vettel 2° a muro, inseguono Verstappen e Bottas

Lo spagnolo della McLaren Carlos Sainz ha realizzato il miglior crono della prima parte della seconda sessione di testi collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). L’iberico ha siglato il tempo di 1’17″144 migliorando il primato sul giro nelle prove invernali che apparteneva a Sebastian Vettel (1’17″182), ottenuto l’anno passato con gomme HyperSoft. Sainz, montando gli pneumatici C4, ha messo in mostra un’ottima prestazione sul giro secco. Tuttavia, l’alfiere di Woking è stato costretto anche a fermarsi per via di un problema tecnico di natura idraulica sulla sua monoposto. Alle spalle troviamo proprio Vettel (1’18″195 gomme C3), protagonista di un incidente che ha posto fine alle sue prove odierne. Un problema meccanico sulla SF90 la causa del crash. In terza e quarta piazza la Red Bull di Max Verstappen (1’18″395, gomme C3) e la Mercedes di Valtteri Bottas (1’18″914, gomme C3). Entrambi hanno messo in mostra un ottimo passo gara, concentrando gran parte del loro lavoro sulla durata. Sesto tempo per il l’altro finnico Kimi Raikkonen sull’Alfa Romeo (1’19″194) mentre ottavo il polacco Robert Kubica con la Williams (1’19″367, gomme C4).

F1, Risultati e Classifica Test Barcellona 2019: 27 febbraio mattina

1 Sainz McLaren 1m17.144s 2 Vettel Ferrari 1m18.195s 3 Verstappen Red Bull 1m18.395s 4 Bottas Mercedes 1m18.941s 5 Kvyat Toro Rosso 1m19.060s 6 Raikkonen Alfa Romeo 1m19.194s 7 Perez Racing Point 1m19.202s 8 Kubica Williams 1m19.367s 9 Grosjean Haas 1m19.717s 10 Ricciardo Renault 1m22.597s

FOTOCATTAGNI