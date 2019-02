Civitanova-Modena volley, Superlega 2019 oggi: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi domenica 17 febbraio si gioca Civitanova-Modena, match valido per la 21^ giornata della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena il big match di questo fine settimana, le due squadre si sono già fronteggiate mercoledì sera in Champions League con la netta vittoria della Lube che si è qualificata ai quarti di finale mentre i Canarini sono praticamente eliminati dalla massima competizione continentale.

Stasera si replicherà questa grande classica della nostra pallavolo tra la terza e la quarta della classifica, i cucinieri hanno cinque punti di vantaggio sugli emiliani e le due formazioni stanno attraversando un momento di forma decisamente diverso: Civitanova ha sì perso la finale della Coppa Italia contro Perugia ma sta viaggiando su ottimi ritmi, Modena ha invece perso le ultime quattro partite disputate e sembra essere in grandissima crisi. Si preannuncia una grande sfida, fondamentale per entrambe le squadre: gli uomini di Fefé De Giorgi vogliono rimanere in scia a Perugia e Trento, i ragazzi di Julio Velasco sperano di ricucire lo strappo e devono rispondere agli attacchi di Milano che sta cercando la rimonta da dietro. Tantissime stelle in campo, spiccano in particolar modo Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena pronti per un nuovo duello.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Civitanova-Modena, match valido per la 21^ giornata della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

CIVITANOVA-MODENA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 17 FEBBRAIO:

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Azimut Leo Shoes Modena

CIVITANOVA-MODENA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport e diretta streaming su Rai Play.

Foto: Valerio Origo