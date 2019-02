LIVE Civitanova-Modena volley, Superlega 2019 in DIRETTA: 2-0, la Lube regala spettacolo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, match valido per la 21^ giornata della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena il big match di questo turno, il remake dell’incontro di Champions League che si è giocato mercoledì sera al PalaPanini: quattro giorni fa si impose la Lube, già qualificata ai quarti di finale della massima competizione continentale, che mise i Canarini con le spalle al muro. Oggi però la musica potrebbe cambiare: i cucinieri stanno attraversando un buon momento di forma anche se hanno perso la finale della Coppa Italia, gli emiliani sono invece in grande crisi e sono stati battuti nelle ultime quattro uscite.

Gli uomini di Julio Velasco sono attesi da un pronto riscatto e devono rispondere a Milano che ieri sera li ha agganciati al quarto posto in classifica, i ragazzi di Fefé De Giorgi occupano invece la terza piazza e puntano al successo pieno per agganciare Trento al secondo posto almeno per una notte. Le due compagini sono indubbiamente le grandi deluse di questa prima parte di stagione e lo scontro diretto può fare una svolta importante nel cammino di avvicinamento ai playoff scudetto che scatteranno tra poco più di un mese.

Civitanova si affiderà alle bordate di Osmany Juantorena, Tsvetan Sokolov e Leal ma attenzione anche alla regia di Bruninho, al centrale Simon, al libero Balaso. Modena spera in una magia del trascinatore Ivan Zaytsev supportato in attacco dai martelli Urnaut e Bednorz, non ci sarà il palleggiatore titolare Christenson che è stato operato al menisco, vedremo come risponderanno i centrali Holt e Anzani.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, match valido per la 21^ giornata della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.

13-5 Ennesima bomba di Sokolov!

12-5 Zaytsev la mette giù.

12-4 Errore anche degli ospiti.

11-4 Sbaglia Sokolov in battuta.

11-3 Primo tempo di Stankovic, Modena è sparita dal campo.

10-3 ANCORA ACE DI SOKOLOV! La Lube vola.

9-3 ACE DI SOKOLOOOOOV! Timeout obbligato per Modena.

8-3 Primo tempo devastante di Stankovic.

7-3 LEAAAAL! Altro splendido diagonale per lui.

6-3 Leal in diagonale.

5-3 Ottimo lungolinea di Zaytsev.

5-2 Pipe ben giocata da Juantorena.

4-2 Fuori il servizio dello Zar.

3-2 Attacco vincente di Zaytsev.

3-1 Sokolov stampa Zaytsev!

2-1 Primo tempo di Cester.

1-1 Mani-out di Holt.

1-0 Pinali sbaglia la battuta.

INIZIATO IL TERZO SET!

CIVITANOVA-MODENA 2-0! Lo splendido pallonetto di Leal chiude il secondo set.

24-14 Pipe Kaliberda.

24-13 Juantorena spazza via il muro avversario.

23-13 Pinali gioca con il muro.

22-12 Civitanova mette un’ipoteca sul set.

20-12 Le due squadre mantengono i servizi.

19-11 Bell’attacco di Zaytsev.

19-10 Murato Kaliberda.

18-10 Sokolov si rifà in diagonale.

17-10 Invasione di Sokolov.

17-9 Attacco vincente di Juantorena.

16-9 Mani-fuori di Kaliberda.

16-8 Primo tempo prepotente di Cester.

15-8 Pinali con un tocco sporcato.

15-7 Mani-fuori per Juantorena.

14-7 Errore in lungolinea di Juantorena.

14-6 Attacco vincente di Pinali.

14-5 Sokolov bombardiere!

13-5 Muro di Bruno.

12-5 Sbaglia anche Holt.

11-5 Servizio in rete per Sokolov.

11-4 Ace di Sokolov e ancora timeout per Modena.

10-4 LEAAAAL! Micidiale anche a muro.

9-4 Fucilata di Leal.

8-4 Gli ospiti provano a rientrare.

8-2 Leal vince il duello a rete, timeout Modena.

6-2 Sokolov mura Zaytsev.

5-2 Pipe sbagliata da Juantorena.

5-1 La Lube così come nel primo set scappa via.

3-1 Sopolov sgancia una bomba!

1-0 Attacco out di Modena.

INIZIA IL SECONDO SET!

CIVITANOVA-MODENA 1-0! Sokolov regala il primo set ai suoi.

24-17 Sbaglia la battuta Sokolov.

24-16 Primo tempo di Stankovic e set point!

23-15 Fallo di doppio tocco per gli ospiti.

22-15 Cannone dello Zar.

22-14 Leal mura Zaytsev!

20-14 la mette giù Anzani.

20-13 Bruninho batte in rete.

19-12 Tocco a rete vincente per gli ospiti.

19-10 Modena in piena crisi, altro timeout.

18-10 Altro attacco poderoso di Juantorena.

17-10 Juantorena di potenza.

16-10 Bomba di Sokolov.

15-10 Holt in diagonale.

15-9 Mani-fuori di Leal.

14-9 Recupera un break Modena.

14-7 Gran diagonale di Sokolov.

13-7 Urnaut di potenza.

13-6 Punto fotocopia di quello precedente.

12-6 Altro primo tempo di Stankovic.

11-6 La Lube mette il turbo, timeout per Modena.

9-6 Primo tempo della Lube che fa male agli avversari.

7-6 Lungolinea vincente di Zaytsev.

7-5 Continua la serie di errori in battuta.

6-4 Anche Stankovic sbaglia in battuta.

6-3 Zaytsev batte sul nastro.

5-3 Servizio in rete di Leal.

5-2 Punto di seconda per Juantorena.

4-2 Schiacciata a segno di Zaytsev.

4-1 La Lube allunga con l’ace di Sokolov.

1-2 Altro attacco vincente di Leal.

1-1 Primo tempo di Anzani.

0-1 Apre le ostilità il mani-fuori di Leal.

20:29 Manca pochissimo all’inizio di questa sfida da brividi!

20:15 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Civitanova-Modena, match valido per la 21ma giornata di SuperLega.

Foto: Valerio Origo