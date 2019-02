Ciclocross, Mondiali 2019: terzo titolo consecutivo per Sanne Cant! Battute Lucinda Brand e Marianne Vos

La belga Sanne Cant si laurea per il terzo anno consecutivo campionessa iridata nel ciclocross. Ai Mondiali 2019 di Bogense (Danimarca), la fuoriclasse 28enne trionfa in solitaria, riuscendo nell’impresa di battere la fortissima squadra olandese, che si deve accontentare dell’argento di Lucinda Brand e del bronzo di Marianne Vos. La migliore delle azzurre è Alice Maria Arzuffi, che chiude 12ma senza mai essere però in corsa per le posizioni di vertice.

Parte forte l’olandese Denise Betsema, che impone l’andatura e fa subito selezione. Al termine del primo giro al comando troviamo un quartetto formato da Cant, Vos, Betsema e l’altra olandese Annemarie Worst. Nel corso della seconda tornata rientra la svizzera Jolanda Neff, mentre in quella successiva completa l’inseguimento anche Brand. Nel quarto giro Cant prova a fare il forcing per staccare le olandesi, ma senza riuscirci, mentre si stacca Neff. Va poi in difficoltà Vos, che perde contatto dalla testa e poco dopo fa lo stesso anche Brand, a causa di un problema durante il cambio di bici.

Ad approfittare al meglio di questa situazione è Cant che nel penultimo giro sferra l’attacco decisivo e resta solo al comando. La belga inizia l’ultimo giro con 6″ di vantaggio su Brand e Vos e 13″ su Betsema e Worst. Le olandesi provano il tutto per tutto, ma non riescono a colmare il gap. Cant vince così in solitaria con 9” su Brand e 15” su Vos. Si piazzano poi Betsema a 25”, Worst a 34”, Neff a 1’16”, la statunitense Kaitlin Keough a 1’21”, la britannica Nikki Brammeier a 1’37”, l’olandese Sophie De Boer a 1’59” e la belga Ellen Van Loy, che chiude la top 10 a 2’05”.

Restano quindi fuori dalle migliori dieci le due italiane in gara. Alice Maria Arzuffi si è mantenuta per tutta la gara nel gruppetto in lotta per la nona posizione, ma nel finale non è riuscita a trovare il colpo di pedale giusto, chiudendo 12ma a 2’08”. Eva Lechner ha fatto invece una discreta prima parte di gara, ma poi è calata molto nella seconda, perdendo diverse posizioni e terminando 17ma a 2’48” dalla vetta.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter