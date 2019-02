Ciclocross, Mondiali 2019: le favorite. Sfida tra Lucinda Brand e Marianne Vos, azzurre possibili protagoniste

Si aprono domani, sabato 2 febbraio, i Campionati Mondiali 2019 di ciclocross in scena questo fine settimana a Bogense, Danimarca. L’appuntamento più atteso della stagione metterà di fronte i massimi interpreti della disciplina, che sapranno regalare spettacolo ad appassionati e tifosi. La prova Elite femminile, in particolare, si annuncia quantomai scoppiettante con moltissime atlete in grado di puntare al titolo iridato.

La grande favorita della vigilia è l’olandese Marianne Vos, un’autentica leggenda del ciclismo internazionale in grado di conquistare medaglie d’oro olimpiche sia su strada sia in pista. Il ciclocross è sempre stato il primo amore della fuoriclasse brabantina, già campionessa iridata nel 2006 e per sei edizioni consecutive dal 2009 al 2014. In questa stagione inoltre l’olandese ha conquistato anche la prima Coppa del Mondo della carriera, imponendosi in ben quattro tappe del calendario. La sua rivale principale sarà la connazionale Lucinda Brand, vincitrice di tre appuntamenti del massimo circuito internazionale quest’anno e apparsa in grande condizione nell’ultima gara di Hoogerheide.

Tra le atlete che possono ambire ad un risultato di prestigio ci sono però anche la belga Sanne Cant, campionessa iridata nelle ultime due edizioni e determinata a difendere il proprio titolo, le statunitensi Kaitlin Keough (vincitrice di una tappa di Coppa del Mondo) e Katherine Compton (seconda ai Mondiali lo scorso anno e veterana di lungo corso), e le olandesi Annemarie Worst e Denise Betsema.

Da seguire con attenzione anche le azzurre Alice Maria Arzuffi ed Eva Lechner, che partiranno appena dietro alle favorite nella lotta per le medaglie. La prima ha disputato una stagione eccellente centrando uno storico successo alla tappa del Superprestige di Geneve (Belgio); la seconda ha fatto della regolarità la sua forza e potrebbe sfoderare l’acuto proprio nell’occasione più importante. Le azzurre cercheranno di regalare all’Italia quel podio iridato conquistato soltanto una volta nella storia, ad Hoogerheide 2014 proprio dalla bolzanina Eva Lechner.

Foto: Twitter UCI Cyclocross