Calcio femminile, Sorteggio Qualificazioni Europei 2021: data, programma, orario e tv

Dopo 20 anni la Nazionale italiana di calcio femminile prenderà parte alla fase finale dei Mondiali in Francia, prevista dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Un risultato degno di nota quello della formazione allenata da Milena Bertolini, intenzionata a continuare la propria ascesa per le posizioni di vertice. Inserita nel gruppo C con Brasile, Australia e Giamaica, la compagine tricolore si giocherà le proprie chance per accedere agli ottavi di finale e da lì sognare.

Tuttavia, pensando a qualcosa di più ravvicinato, il 21 febbraio alle ore 13.30 l’urna di Nyon (Svizzera) sarà protagonista per stabilire i gironi di qualificazione agli Europei 2021, che si disputeranno in Inghilterra nel mese di luglio. L’Italia è stata inserita nella prima fascia del sorteggio. Saranno 48 le squadre coinvolte e la nostra selezione sarà dunque nell’élite europea insieme a Germania, Olanda, Spagna, Svezia, Norvegia, Svizzera e a Scozia evitando nel proprio girone le grandi potenze del Vecchio Continente.

LE FASCE

PRIMA FASCIA: Francia, Germania, Olanda (detentori), Spagna, Svezia, Norvegia, Svizzera, Scozia, Italia

SECONDA FASCIA: Austria, Danimarca, Islanda, Belgio, Russia, Galles, Ucraina, Finlandia, Repubblica Ceca

TERZA FASCIA: Portogallo, Repubblica d’Irlanda, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Bielorussia

QUARTA FASCIA: Turchia, Slovacchia, Croazia, Irlanda del Nord, Grecia, Israele, Kazakistan, Albania, Moldavia

QUINTA FASCIA: Isole Faroe, Malta, ERJ Macedonia, Estonia, Montenegro, Georgia, Lettonia, Lituania, Azerbaijan, Cipro, Kosovo

I CRITERI DI QUALIFICAZIONE

Vi saranno nove raggruppamenti: due da sei squadre e sette da cinque. Le vincenti dei gironi e le tre seconde con i risultati migliori contro la prima, terza, quarta e quinta del proprio gruppo saranno parte dell’evento. Le altre sei seconde disputeranno gli spareggi nel mese di ottobre 2020, per contendersi i tre posti rimanenti, andando a comporre il roster delle 16 compagini che si sfideranno per il titolo. Di queste 16 fa già parte la rappresentativa del Paese ospitante (Inghilterra).

IL PROGRAMMA DEL SORTEGGIO EUROPEI 2021

Giovedì 21 febbraio

ore 13.30 Sorteggio qualificazione Europei 2021 – diretta streaming su canale youtube UEFA

Foto: Isabella Gandolfi