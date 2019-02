Biathlon, Individuale 12,5 km Canmore 2019: Lisa Vittozzi, podio pesantissimo nel gelo! Vince Eckhoff, Dorothea Wierer sbaglia troppo

Nel freddo polare di Canmore (Canada), Lisa Vittozzi conquista il primo podio in Coppa del Mondo in una individuale, anche se quest’oggi accorciata a 12,5 km rispetto ai consueti 15 (e con 45″ di penalità per ogni errore invece di un minuto). L’azzurra ha realizzato un vero capolavoro al poligono, non fallendo neppure un bersaglio: il 20/20 tuttavia non le è bastato per agguantare la vittoria. La 24enne sappadina è stata preceduta dalla norvegese Tiril Eckhoff (19/20), un autentico treno sugli sci, e dalla ceca Marketa Davidova, ormai una realtà del biathlon internazionale.

Vittozzi, al quinto podio stagionale nel circuito maggiore, ha impostato la gara sul tiro. Malgrado disponga da sempre di ottime percentuali al poligono, in questo format ha sempre faticato in carriera, pagando il chilometraggio elevato che comporta una diversa gestione delle energie rispetto ad altre competizioni. Oggi l’azzurra si è gestita al meglio, non forzando sugli sci e mantenendo una perfetta lucidità quando si è trattato di rilasciare i colpi con la carabina. La portacolori del Bel Paese ha concluso a 20″9 da Eckhoff e 11″1 da Davidova. Ciò nonostante, possiamo definire Lisa come la vera vincitrice di giornata in ottica classifica di Coppa del Mondo: l’italiana ha guadagnato punti pesantissimi su tutte le avversarie, portandosi a ridosso del primato.

Chi ha pagato più di tutte è stata Dorothea Wierer. Giornata storta per l’altoatesina, che più di tutte tra le big ha patito la temperatura a -10,5°. Dopo l’illusorio 10/10 iniziale, la classe 1990 prima ha commesso due errori a terra e poi uno nell’ultima sessione in piedi. Il 22° posto a 2’44” dalla vetta non può di certo soddisfarla, anche perché ha espresso un passo sugli sci inferiore rispetto alla concorrenza.

Ha impressionato invece nella componente sci di fondo la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, la migliore in assoluto sotto questo aspetto e 12ma all’arrivo a 1’50” con ben 4 errori complessivi: la scandinava resta un osso durissimo per le azzurre nella lotta per la sfera di cristallo. L’imprecisione al poligono ha zavorrato anche le slovacche Anastasija Kuzmina e Paulina Fialkova, rispettivamente ottava e tredicesima con tre errori a testa. La top5 di giornata è stata completata dalla tedesca Hildebrand e dalla norvegese Tandrevold, quarta e quinta.

Giornata nera per tutte le altre azzurre in gara: 54ma Nicole Gontier (13/20), 58ma Federica Sanfilippo (15/20), 65ma Alexia Runggaldier (17/20). Pessime notizie in vista della staffetta di domani, dove sorge sin da ora un dubbio: chi riposerà tra Wierer e Vittozzi in vista della sprint di sabato? Ammesso che si riesca a gareggiare (si prevede una massima di -22°….), sarà un bel dilemma per i tecnici italiani.

In classifica generale Dorothea Wierer resta al comando con 651 punti, tuttavia vede avvicinarsi minacciosamente Lisa Vittozzi, ora staccata di appena 5 lunghezze. Kuzmina è terza con 540, Olsbu quarta con 537. Guai a considerare la Coppa del Mondo come un affare esclusivamente tra italiane: la slovacca e la norvegese hanno mostrato un rendimento sugli sci tale da poter ambire a racimolare vagonate di punti da qui a fine stagione se riusciranno a migliorare le percentuali al poligono.

LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATA

Foto: Federico Angiolini