Biathlon, Dorothea Wierer entra nella storia: terza al mondo capace di vincere una gara in ogni format!

Dorothea Wierer è entrata nella storia del biathlon grazie al successo di oggi nella staffetta single mixed di Soldier Hallow. L’azzurra è infatti diventata la terza atleta al mondo, dopo i francesi Martin Fourcade e Marie Dorin, capace di vincere almeno una gara in ciascuno dei sette format attualmente previsti in Coppa del Mondo. L’altoatesina, che fino a ieri si trovava al comando della classifica generale prima di essere scavalcata da Lisa Vittozzi, oggi ha festeggiato con Lukas Hofer mettendo un sigillo anche in questa specialità e completando così il suo record. La 28enne era già salita sul gradino più alto del podio in tre individuali, in due staffette femminili, in una staffetta mista, in una sprint, in un inseguimento e in una mass start.

