Basket, Mondiali 2019: quando si svolgono? Tutte le date e il programma, sorteggio, gironi e tabellone finale

Si conosceranno nei prossimi giorni le formazioni europee che prenderanno parte al Mondiale 2019 di basket, in programma in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. Nella prossima rassegna iridata saranno 32 le squadre che si contenderanno il titolo, suddivise nella prima fase in otto gironi. Il sorteggio si terrà sabato 16 marzo presso il Cultural Center di Shenzhen.

L’Italia punterà a strappare la qualificazione nella sfida di questa sera con l’Ungheria, ma sono già 19 le squadre che hanno messo al sicuro la partecipazione: Tunisia, Angola e Nigeria dall’Africa; Argentina, USA, Venezuela, Canada e Brasile dalle Americhe; Nuova Zelanda, Corea del Sud, Cina e Australia dall’Asia e dall’Oceania; Spagna, Turchia, Lituania, Francia, Repubblica Ceca, Grecia e Germania dall’Europa.

La prossima rassegna iridata si svolgerà dal 31 agosto al 15 settembre 2019 in otto impianti della Cina, dislocati tra Pechino, Shanghai, Nanchino, Wuhan, Dongguan, Guangzhou, Foshan e Shenzhen. Per l’Italia Sky Sport detiene i diritti televisivi della manifestazione. Di seguito il programma completo delle varie fasi (gli orari sono tuttora sconosciuti).

SABATO 31 AGOSTO

Prima fase – gironi A, B, C e D

DOMENICA 1 SETTEMBRE

Prima fase – gironi E, F, G e H

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE

Prima fase – gironi A, B, C e D

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE

Prima fase – gironi E, F, G e H

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE

Prima fase – gironi A, B, C e D

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE

Prima fase – gironi E, F, G e H

VENERDI’ 6 SETTEMBRE

Seconda fase – gironi I e J

Girone di classificazione 17°-32° posto – gironi M e N

SABATO 7 SETTEMBRE

Seconda fase – gironi K e L

Girone di classificazione 17°-32° posto – gironi O e P

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Seconda fase – gironi I e J

Girone di classificazione 17°-32° posto – gironi M e N

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE

Seconda fase – gironi K e L

Girone di classificazione 17°-32° posto – gironi O e P

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE

Quarti di finale

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE

Quarti di finale

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE

Semifinali 5°-8° posto

VENERDI’ 13 SETTEMBRE

Semifinali

SABATO 14 SETTEMBRE

Finali 5° e 7° posto

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Finali 1° e 3° posto

