Basket, Final Eight Coppa Italia 2019: Avellino affronta una Brindisi in grande condizione, in palio la semifinale

Si apre questa sera il lungo fine settimana dedicato alle Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di basket. Le migliori otto formazioni del campionato italiano, suddivise in una griglia sulla base della classifica al termine del girone di andata, si sfideranno in incontri ad eliminazione diretta per aggiudicarsi il primo trofeo della stagione. L’AX Armani Exchange Milano parte con i favori del pronostico, ma la concorrenza è pronta a far saltare il banco e le sorprese anche in passato non sono certamente mancate. L’ultima partita in programma metterà di fronte Happy Casa Brindisi e Sidigas Avellino. L’incontro si annuncia molto più equilibrato di quanto non lasci supporre il tabellone, dato che le due formazioni sono appaiate al terzo posto in classifica.

Avellino si avvicina all’appuntamento dopo aver posto fine con la vittoria su Brescia ad un periodo di grande difficoltà. Sette sconfitte consecutive tra campionato ed Europa sono infatti costate agli uomini di Nenad Vucinic l’eliminazione dalla Champions League e diverse posizioni in classifica. Nonostante le difficoltà societarie, la squadra ha risposto positivamente alla cessione di Norris Cole grazie all’apporto di giocatori fondamentali come Keifer Sykes e Caleb Green. Il tecnico jugoslavo dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Patrick Young e Demetris Nichols, ma potrà contare sull’apporto dei nuovi arrivati Ojars Silins e Demonte Harper, che si sono fatti trovare pronti nelle prime uscite con la maglia biancoverde. Ariel Filloy e Lorenzo D’Ercole proveranno a mettere in campo la loro grinta ed il loro carisma per centrare una prestigiosa semifinale.

Dall’altra parte del campo, Avellino troverà un avversario tutt’altro che agevole. Brindisi è infatti in un momento di forma semplicemente eccezionale e ha raccolto cinque vittorie consecutive in campionato. La formazione guidata da Alessandro Vitucci ha preso fiducia sconfiggendo Milano e da allora non si è più fermata, trascinata da giocatori di assoluto valore come Adrian Banks e Jeremy Chappel e da un sorprendente Riccardo Moraschini. La sfida contro la squadra irpina sarà un banco di prova importante per la compagine pugliese che ha tutte le carte in regola per continuare a stupire e per sognare la semifinale, supportata dai tifosi che seguiranno indubbiamente la squadra a Firenze.

roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo