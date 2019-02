Atletica, Europei Indoor 2019: Laura Muir e Katarina Johnson-Thompson a caccia della medaglia d’oro nella prima giornata

Prime medaglie in palio e prime attesissime protagoniste domani, venerdì 1 marzo, per la giornata inaugurale degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera. Presso la Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, si assegneranno infatti già nel primo giorno di gare i titoli continentali del getto del peso maschile, del pentathlon e dei 3000m femminili. Il pubblico britannico proverà a spingere le proprie beniamine Laura Muir e Katarina Johnson-Thompson verso un prestigioso risultato, ma saranno diversi gli atleti di assoluto valore in pista domani.

L’evento più atteso sarà senza alcun dubbio la finale dei 3000m femminili, dove la britannica Laura Muir e la tedesca Konstanze Klosterhalfen hanno tutte le carte in regola per dare vita ad un duello memorabile. La mezzofondista scozzese, uno delle atlete scelte per i manifesti della competizione, si augura di ripetere il risultato di Belgrado 2017, quando centrò una strepitosa doppietta vincendo l’oro anche nei 1500m, proprio davanti alla teutonica. Da allora la 25enne di Milnathort ha conquistato anche un bronzo iridato sulla distanza e poche settimane fa ha stabilito il record britannico sul miglio a Birmingham (4:18.75). L’atleta nata a Bonn però non è stata da meno e ai recenti campionati nazionali ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale chiudendo in 8:32.47, migliorando il proprio personale di circa quattro secondi. Proveranno ad inserirsi nella lotta per le medaglie anche le britanniche Melissa Courtney e Eilish McColgan, la norvegese Karoline Bjerkeli Grovdal e l’olandese Line Kloster. In gara anche l’azzurra Margherita Magnani.

L’altra grande protagonista della prima giornata di gare sarà Katarina Johnson-Thompson, reduce da una stagione trionfale con il titolo iridato nel pentathlon. Data l’assenza della belga Nafissatou Thiam, campionessa europea ed olimpica in carica, le aspettative nei confronti dell’atleta di casa saranno alle stelle e la 25enne di Liverpool non vorrà deludere il pubblico britannico. Possibili avversarie sembrano la belga Hanne Maudens, l’austriaca Ivona Dadic e la francese Solene Ndama. Nel getto del peso maschile invece a giocarsi la medaglia dovrebbero essere il tedesco David Storl, il ceco Tomas Stanek e i polacchi Konrad Bukowiecki e Michal Haratyk, con il giovane azzurro Leonardo Fabbri che proverà a migliorarsi dopo aver fatto segnare il record italiano under 23 (20,20) negli Assoluti di Ancona.

L’altro appuntamento da non perdere saranno le semifinali dei 400m, in programma nella sessione serale. Al maschile saranno in pista il ceco Pavel Maslak, campione mondiale indoor, e il norvegese Karsten Warholm, suo principale avversario, mentre in campo femminile le scozzesi Eilidh Doyle e Zoey Clark proveranno a lasciare il segno di fronte al pubblico di casa. Le favorite sembrano però la polacca Iga Baumgart e la svizzera Lea Sprunger, in una gara che vedrà impegnate anche le azzurre Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo.

Grande attesa in casa Italia anche per le qualificazioni del salto in alto sia maschile, con Gianmarco Tamberi tra i favoriti della vigilia, sia femminile, dove Alessia Trost ed Elena Vallortigara possono sicuramente conquistare un prestigioso risultato, e per il primo turno del salto con l’asta maschile, con Claudio Stecchi chiamato a migliorarsi ulteriormente dopo le ultime eccellenti prestazioni. In gara con ambizioni di centrare la finale anche Marcell Jacobs nel salto in lungo e Fabrizio Donato nel salto triplo.

