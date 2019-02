Scherma, Coppa del Mondo 2019: fioretto all’ombra delle Piramidi. Il Cairo ospita gara maschile e femminile

La Coppa del Mondo 2019 di scherma resta in Egitto e, dopo il Grand Prix di sciabola, sarà un fine settimana dedicato completamente al fioretto. Il Cairo ospiterà, infatti, sia la gara femminile (che sostituisce quella di Cancun, cancellata dal calendario) sia la gara maschile.

L’Italia è reduce da una straordinaria prestazione al femminile in quel di Torino. Una meravigliosa tripletta con la vittoria di Alice Volpi in finale contro Elisa Di Francisca ed il terzo posto di Francesca Palumbo. Le azzurre saranno ancora tra le grandi favorite anche in questo evento e a loro si aggiunge ovviamente Arianna Errigo, che cerca il riscatto dopo un’opaca prestazione nel fine settimana piemontese.

La monzese, però, non prenderà parte alla prova a squadre, visto che il commissario tecnico Andrea Cipressa ha scelto, oltre a Volpi e Di Francisca, Martina Batini e Camilla Mancini. L’obiettivo è quello di tornare subito alla vittoria dopo tre terzi posti di fila e mettere fine al dominio della Francia in questa stagione.

In campo maschile invece Alessio Foconi vuole proseguire nell’ottimo momento di forma, dopo l’ennesimo podio conquistato a Torino (terzo posto). Chi non è andato bene nella gara italiana è Daniele Garozzo, ma il siciliano è pronto a riscattarsi subito nella gara egiziana. Ovviamente fari puntati anche su Andrea Cassarà e Giorgio Avola, altri possibili outsider per l’individuale.

Questi sono anche i componenti del quartetto che prenderanno parte alla gara a squadre. L’Italia ha interrotto il periodo senza vittoria a Tokyo, battendo in finale gli Stati Uniti, grandi rivali degli azzurri. Tutto sembra portare all’ennesimo capitalo di una grande rivalità del fioretto mondiale.

Foto: Bizzi Federscherma