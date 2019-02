Sollevamento pesi, riassegnate le medaglie degli Europei Juniores 2018: Giulia Imperio conquista un oro e un bronzo

Quattro mesi dopo gli Europei Juniores 2018 di sollevamento pesi, che si sono svolti lo scorso ottobre a Zamosc (Polonia), l’IWF ha deciso di riassegnare le medaglie nella categoria 48 kg vista la positività al test antidoping della bulgara Dayana Dimitrova, che aveva ottenuto tutte e tre i titoli.

La nuova classifica sorride all’azzurra Giulia Imperio, che conquista così l’oro nello strappo e il bronzo nel totale. Nello strappo Imperio vince quindi davanti alla russa Kseniia Kozina e alla turca Gamze Karakol, che si prende l’oro invece nello slancio sulla polacca Sylwia Oleskiewicz e su Kozina. Infine nel totale altro oro per Karakol, argento per Kozina e bronzo appunto per Imperio.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa FIPE