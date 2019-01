Sci alpino, le convocate dell’Italia per Garmisch. Torna Sofia Goggia!

C’è anche Sofia Goggia tra le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino che si svolgerà nel fine settimana a Garmisch-Partenkirchen. La campionessa olimpica di discesa libera si era infortunata tre mesi fa nel corso di un allenamento di gigante a Hintertux, procurandosi la frattura del malleolo-peroneale.

Dopo un lento e faticoso recupero, con tanto di sensazioni negative una volta calzati per la prima volta gli sci ai piedi dopo Natale, la bergamasca ha compiuto dei passi avanti. C’è ancora del dolore, tuttavia riesce a conviverci: d’altronde è troppo grande il richiamo dei Mondiali in programma ad Are ad inizio febbraio.

In Germania, sulla tecnica pista della Kandahar 1, Goggia parteciperà alle prove della discesa libera per valutare la sua condizione e decidere se prendere parte alle gare del fine settimana (una discesa ed un superG).

Domani e mercoledì, intanto, la fuoriclasse italiana si allenerà al Passo San Pellegrino per cercare di mettere più benzina possibile nel motore. Anche qualora prendesse parte alle competizioni di Garmisch, appare utopistico comunque attendersi risultati importanti dall’azzurra, complice la lunga assenza. Qualora riuscisse però a presentarsi al Mondiale anche solo al 60% della forma, da un “cavallo pazzo” come Sofia è lecito attendersi di tutto nella gara secca.

Tra le convocate spicca anche la novità Elena Dolmen, ventunenne di Vigo di Cadore che nelle ultime settimane ha lasciato intravedere buone cose in Coppa Europa. Confermato, per il resto, il gruppo di Cortina d’Ampezzo, ad eccezione di Marta Bassino.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA PER LA TAPPA DI COPPA DEL MONDO DI GARMISCH

Sofia Goggia

Federica Brignone

Elena Curtoni

Nicol Delago

Nadia Delago

Nadia Fanchini

Anna Hofer

Francesca Marsaglia

Federica Sosio

Elena Dolmen