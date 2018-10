Sci alpino, infortunio per Sofia Goggia: frattura del malleolo-peroneale. L’azzurra salta la prima parte di stagione

Frattura del malleolo-peroneale: questo è l’esito degli esami strumentali a cui Sofia Goggia si è sottoposta oggi a Milano dopo la caduta di ieri durante un allenamento sul ghiacciaio austriaco di Hintertux. La Campionessa Olimpica di discesa libera sarà dunque costretta a saltare la prima parte della stagione che scatterà il prossimo weekend con il gigante di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino.

L’infortunio si è dunque rivelato più importante di quanto ci si potesse auspicare e la bergamasca rientrerà in pista verosimilmente soltanto a gennaio con la speranza di essere in forma per i Mondiali (5-17 febbraio ad Are) ma l’azzurra dovrà prodigarsi in un recupero molto complicato. La detentrice della Sfera di Cristallo di discesa salterà tra le altre cose gli appuntamenti di Killington, Lake Louise, St. Moritz, Val d’Isere, Courchevel e Semmering sperando poi di rientrare pienamente nei primi giorni del 2019.













Foto: Pier Colombo