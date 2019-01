LIVE Inter-Lazio 0-0, Coppa Italia in DIRETTA: Luis Alberto sciupa una grande occasione

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio tra Inter e Lazio allo Stadio San Siro di Milano.

Il match, nel corso della Serie A, si è già disputato alla fine dello scorso ottobre, ed ha visto il successo dei neroazzurri di Luciano Spalletti all’Olimpico di Roma per 0-3. Le cose, nel frattempo, sono cambiate: sia l’Inter che la Lazio non stanno attraversando il miglior periodo stagionale. Per quel che concerne l’incontro odierno, da parte dei padroni di casa c’è da registrare il ritorno di Spalletti al 4-3-3 dopo l’esperimento fallito contro il Torino. Sarà della partita Politano, che in campionato è squalificato, ma che in Coppa Italia può giocare. A centrocampo c’è il dubbio tra Vecino e Gagliardini. In casa Lazio, invece, Inzaghi dovrebbe far rifiatare Lulic e Parolo, inserendo Durnisi e Berisha, mentre sarà titolare Caicedo.

La posta in palio è molto alta perché ci si gioca un posto in semifinale e senza dubbio le due compagini faranno di tutto per contendersi il pass ed andare avanti in una competizione di prestigio che può riservare anche un posto per le competizioni continentali della prossima stagione. La vincente di questa sfida affronterà il Milan, vittorioso un po’ a sorpresa contro il Napoli di Carlo Ancelotti 2-0, grazie alla doppietta del nuovo acquisto Krzysztof Piątek.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ultimo quarto di finale della Coppa Italia tra Inter e Lazio allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 21.00 a San Siro. Buon divertimento!

38′ Calcio di punizione da buona posizione in favore dell’Inter, intervento scorretto di Senad Lulic ai danni di Candreva. Proteste di Simone Inzaghi che viene richiamato dal direttore di gara.

37′ Altra ottima trappa in ripartenza della Lazio con Immobile che, dopo un buon movimento, cerca di trovare Milinkovic Savic ma sulla traiettoria c’è Correa che non riesce a controllare il pallone.

35′ La Lazio continua a spingere e l’Inter fatica a trovare un equilibrio in campo.

34′ Prova a rispondere l’Inter. Spalletti ha invertito gli esterni con Candreva a destra e Politano a sinistra.

32′ Traversone di Luis Alberto dalla sinistra e lo stacco di testa di Milinkovic Savic non trova la porta nerazzurra.

31′ Lazio che spinge in questa fase con Lulic che si guadagna un angolo.

29′ ANCORA LAZIO!!! Nuova azione avvolgente, colpo di testa di Correa respinto dalla difesa nerazzurra e poi girata al volo di Immobile respinta da Handanovic.

28′ OCCASIONE LAZIO!!! Grande ripartenza dei biancocelesti orchestrata da Luis Alberto, Correa riceve palla, servizio a rimorchio per lo spagnolo che però di piatto calcia troppo debolmente.

27′ Niente di fatto per l’Inter che però ha preso campo e gestisce il possesso di palla.

26′ Ci prova Candreva dalla distanza ma il suo tiro viene deviato in angolo dalla difesa laziale.

25′ Stavolta è abbastanza duro l’intervento di Lucas Leiva ai danni di Roberto Gagliardini, sarà calcio di punizione in favore dell’Inter che prova a creare il primo pericolo per la porta di Strakosha.

24′ Immobile pescato in fuorigioco, al centro dell’area dell’Inter, dopo un’ottima rifinitura di Luis Alberto.

22′ Prende il controllo del gioco l’Inter in questa fase ma l’azione è troppo compassata, permettendo alla Lazio di chiudere gli spazi.

20′ Lulic molto attivo in questa parte della gara con D’Ambrosio che fa fatica ad arginarlo.

19′ Ripartenza dell’Inter potenzialmente pericolosa ma troppo lenta, consentendo il recupero dei biancocelesti. Nel frattempo continua a piovere a San Siro.

18′ Brozovic spesso preso in mezzo ai centrocampisti laziali, con Luis Alberto che detta ai tempi della manovra con la solita maestria.

16′ Baricentro alto della Lazio, Lulic innescato da Acerbi mette al centro un cross interessante dalla sinistra ma Immobile non riesce a stoppare a dovere.

14′ Azione elaborata dell’Inter e destro al volo di Brozovic ma svirgola il croato e lo specchio della porta laziale è lontano.

13′ Nulla di fatto sugli sviluppi del corner e Inter che prova ad orchestrare un’azione offensiva.

12′ La traiettoria a girare colpisce Skriniar ed è angolo per la Lazio.

12′ Calcio di punizione dal limite dell’area di rigore in favore della Lazio, intervento scomposto di Milan Skriniar ai danni di Joaquin Correa che stava provando a penetrare in area di rigore. Sul pallone Luis Alberto.

11′ anti errori in questa prima fase di gioco, l’ultimo di Lulic che non riesce a controllare un pallone abbastanza semplice. Continua ad attaccare comunque la squadra di Simone Inzaghi.

10′ Lazio partita meglio: azione avvolgente, Lulic cross dal fondo e colpo di testa di Correa che non trova lo specchio della porta di Handanovic.

9′ Ancora Lazio pericolosa in ripartenza con Immobile ma Skriniar ci ha messo una pezza.

7′ Errore di Miranda in impostazione ma il lancio ad innescare Immobile pesca il laziale in posizione di fuorigioco

6′ Giro palla troppo lento dei nerazzurri che faticano a trovare un pertugio nell’organizzata retroguardia laziale.

4′ Prova a prendere campo l’Inter ma a centrocampo la Lazio sembra essere più pronta sulle seconde palle.

Prova a prendere campo l'Inter ma a centrocampo la Lazio sembra essere più pronta sulle seconde palle.

3′ Primo calcio d'angolo della sfida in favore dell'Inter, tentativo di traversone dalla corsia mancina di Asamoah che viene ribattuto in corner dalla copertura di Adam Marusic.

2′ Grande pressing dei biancocelesti sui portatori di palla interistici: perde palla D’Ambrosio in una zona pericolosa ma Correa non ne approfitta.

1′ Lazio che cerca di fraseggiare sull’asse Luis Alberto-Immobile ma la difesa dell’Inter si chiude bene.

SI COMINCIA!!!

20.53. Le squadre fanno il loro ingresso sul rettangolo di gioco a San Siro.

20.50: C’è un cambio last minute: Borja Valero si è fermato per un problema muscolare nella fase di riscaldamento e nel ruolo di mezzala giocherà il portoghese Joao Mario

20.45: "E' un obiettivo che vogliamo raggiungere, è una competizione che ha il suo fascino. Vogliamo alzare un trofeo, c'è una grande motivazione e una grande voglia di fare bene", queste le dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport dell'amministratore delegato Beppe Marotta.

20.40: L’arbitro designato per questa sfida è il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo, manca un quarto d’ora all’inizio della sfida che vale la semifinale di Coppa Italia.

20.35: Ciro Immobile decisamente caldo nel corso del riscaldamento:

20.30: La Lazio prosegue la fase di riscaldamento:

20.27: Entrambe le squadre sono state attive sul mercato negli ultimi giorni: l’Inter ha preso Cedric Soares dal Southampton, mentre la Lazio ha acquistato Romulo dal Genoa​

20.23: Inter e Lazio si sono affrontate 16 volte in Coppa Italia: sei successi nerazzurri, cinque biancocelesti – cinque pareggi completano il quadro.

20.19: La Lazio è la squadra che ha registrato la più alta percentuale di possesso palla negli ottavi di finale di questa Coppa Italia (70.1%).

20.16: Nonostante il successo per 6-2, l’Inter ha subito 10 tiri nello specchio nella sfida agli ottavi contro il Benevento – in questa stagione i nerazzurri ne hanno incassati di più solo contro il Barcellona a ottobre in tutte le competizioni.

20.13: La Lazio è arrivata in semifinale nelle ultime due edizioni della Coppa Italia: non ha mai superato i quarti in tre stagioni consecutive nella storia della competizione.

20.10: Inter e Lazio si incontreranno per la settima volta ai quarti di finale di Coppa Italia: quattro volte i nerazzurri hanno passato il turno, due volte i biancocelesti (inclusa la più recente nel 2016/17).

🚐 🏟️| I ragazzi sono arrivati a San Siro, tra meno di un'ora ⏳#InterLazio di #CoppaItalia pic.twitter.com/d4TQmph9ft — Inter (@Inter) January 31, 2019

20.08: Inzaghi risponde con il 3-5-2 con Correa ed Immobile di punta e Marusic e Lulic sugli esterni. Luis Alberto agirà a centrocampo.

20.06: Spalletti dunque punta sul 4-3-3 con Politano, Icardi e Candreva tridente mentre Brozovic sarà in cabina di regia coadiuvato da Borja Valero e Gagliardini.

20.03: Inizia la fase di riscaldamento a San Siro:

20.01: La Lazio risponde così: Strakosha, Wallace, Acerbi, Radu, Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile

19.57: Di seguito la formazione dell’Inter: Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah, Gagliardini, Brozovic, Borja Valero, Politano, Icardi, Candreva

19.55: Una grande sfida quella che si prospetta a San Siro che varrà l’ultimo posto per le semifinali del torneo nazionale.

19.54: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio.

