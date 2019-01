Inter-Lazio oggi (31 gennaio), Coppa Italia: orario d’inizio e come vederla in tv. Probabili formazioni

Oggi giovedì 31 gennaio (ore 21.00) si gioca Inter-Lazio, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. Si chiude il programma di questo turno della competizione con l’attesissima sfida di San Siro, in palio un posto nella semifinale da giocare poi contro il Milan: ci sarà un derby della Madonnina da disputare in andata-ritorno oppure un nuovo confronto tra i rossoneri e i capitolini? Si preannuncia una sfida vibrante e avvincente, aperta a ogni risultato: i nerazzurri avranno il sostegno del proprio pubblico e sembrano partire leggermente favoriti ma i biancocelesti hanno tutte le carte in regola per realizzare il colpaccio, ne vedremo davvero delle belle in un confronto sempre molto sentito dalle due squadre.

L’Inter è reduce dalla brutta sconfitta contro il Torino ma è riuscita a conservare il terzo posto in campionato, la Lazio ha invece giocato benissimo contro la Juventus ma si è fatta rimontare e ha perso negli ultimi minuti non confermandosi così in quarta posizione. La partita si svolgerà proprio durante le ultime ore del calciomercato invernale ma non dovrebbero esserci grossi scossoni per le due formazioni impegnate, desiderose di fronteggiarsi a viso aperto per proseguire la propria avventura in questa competizione. I padroni di casa si affideranno soprattutto ai gol di Icardi mentre gli ospiti sperano in qualche magia di Immobile.

Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e le probabili formazioni di Inter-Lazio, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

INTER-LAZIO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 31 GENNAIO:

21.00 Inter-Lazio

INTER-LAZIO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

INTER-LAZIO: PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Nainggolan; Politano, Icardi, Candreva.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Berisha, Leiva, Milinkovic-Savic, Durmisi; Caicedo, Immobile.