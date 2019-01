LIVE Pagelle Inter-Lazio, voti Coppa Italia 2019 in DIRETTA: Icardi-Immobile, bomber a confronto. Super sfida a San Siro

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI INTER-LAZIO

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Inter-Lazio, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019. Il Milan aspetta di conoscere la sua rivale in semifinale: sarà derby contro i rivali nerazzurri oppure ancora una sfida con i biancocelesti come lo scorso anno. Quella di oggi è comunque una sfida molto importante per entrambe le squadre: l’Inter deve uscire dalla crisi e si affida ad un Mauro Icardi alla ricerca del gol perduto; mentre la Lazio deve dimostrare di vincere finalmente i big match e punta tutto su Ciro Immobile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle pagelle di Inter-Lazio, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019. cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.

Il tabellone della Coppa Italia – Il programma e le date della Coppa Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

INTER

Handanovic 6,5: decisivo con il piede a fermare la girata di Immobile. Tiene a galla l’Inter con il suo intervento.

D’Ambrosio 5,5: sta soffrendo le incursioni di Lulic e anche quelle di Luis Alberto. Le migliori azioni della Lazio sono partite tutte da destra.

Skriniar 6: Immobile è sempre in agguato e non è certamente un avversario semplice da contrastare, soprattutto se la difesa viene lasciata molto sola.

Miranda 6: vale lo stesso discorso fatto per il compagno di reparto.

Asamoah 6: prestazione da compitino per l’ex Juventus, che si limita finora ad una posizione più coperta.

Gagliardini 5,5: solo un tiro ampiamente alto da segnalare nella sua partita.

Brozovic 6: è il leader del centrocampo interista. Tutte le azioni partono dai suoi piedi ed è importante anche nel lavoro di copertura.

Borja Valero 5: totalmente assente nel primo tempo. Non si è praticamente mai visto.

Joao Mario 5,5: qualche sponda, qualche passaggio semplice, ma mai un’invettiva personale.

Politano 6: è il più pimpante e si vede che ha voglia di fare. Prima a destra, poi a sinistra, prova a creare pericoli.

Candreva 6: la mossa a sorpresa di Spalletti. Un buon impatto, ma con il passare dei minuti anche lui si è spento.

Icardi 5,5: non riceve palloni e alla fine anche lui si isola troppo, rimanendo un corpo estraneo alla manovra nerazzurra.

LAZIO

Strakosha 6: solamente una bella uscita ad anticipare Icardi

Wallace 6: prestazione finora attenta e precisa del brasiliano.

Acerbi 6,5: sta vincendo il personale duello con Icardi. Molto bene nei palloni alti

Radu 6: Anche lui partita senza sbavatura finora nel primo tempo.

Marusic 5,5: si fa vedere molto meno del solito. Resta spesso nella sua metà campo.

Milinkovic-Savic 5,5: si muove tanto, finendo spesso a fare il centravanti della Lazio. Tanta corsa, ma finora poco impatto sulla partita.

Leiva 6: partita di quantità e qualità per il brasiliano, vero metronomo del centrocampo laziale.

Luis Alberto 5,5: ha sui piedi l’occasione del vantaggio, ma calcia troppo debolmente verso Handanovic.

Lulic 5,5: Inzaghi lo richiama spesso perchè si trova fuori posizione, lasciando troppo spazio a Politano.

Correa 6,5: tanto buon movimento tra le linee, che obbliga spesso i difensori nerazzurri a fermarlo con le cattive. Splendido l’assist per Luis Alberto

Immobile 5,5: l’attaccante azzurro si muove molto, ma gli manca un po’ di concretezza nel rifinire sottoporta.