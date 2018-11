Volley femminile, Serie A1 2018-2019: terza giornata. Novara e Busto rispondono a Conegliano

Novara e Busto Arsizio proseguono la propria marcia in testa alla classifica della Serie A1 2018-2019 di volley femminile. Le due capoliste vincono con un doppio 3-0 i propri incontri validi per la terza giornata e rispondono a Conegliano che ieri aveva espugnato Monza nell’anticipo del sabato sera. Le piemontesi hanno surclassato Bergamo non facendo mai andare le orobiche oltre quota 15 punti per set: a fare la differenza Paola Egonu (16 punti, 2 muri e 3 aces) e Celeste Plak (14) ma spiccano anche i tre muri della centrale Stefana Veljkovic (10 punti complessivi) affiancata da Cristina Chirichella. Le Farfalle, spinte dalla bella regia di Alessia Orro e dalle 20 marcature della solita Kaja Grobelna, hanno avuto vita facile sul campo della neopromossa Cuneo.

Scandicci si rialza prontamente dopo il netto ko rimediato contro Novara nel turno infrasettimanale e passeggia sul campo della neopromossa Chieri per 3-0 (spiccano i 17 punti della giovane svedese Isabelle Haak e i 10 punti di Anne Mitchem, bene Lucia Bosetti con i suoi 8 punti). Seconda vittoria consecutiva per Casalmaggiore che passa a Firenze per 3-1 nonostante i 20 punti dell’indemoniata Louisa Lippmann che ha perso il confronto diretto con il solito bombardiere Polina Rahimova (25).

Il Club Italia incappa invece nella terza sconfitta stagionale, le giovani azzurre devono ancora prendere le misure col massimo campionato. Brescia passa per 3-1 grazie ad Anna Nicoletti (20) e Jessica Rivero (16) ma annotiamo i 19 punti di Sylvia Nwakalor e i 9 punti di Marina Lubian, 7 per Elena Pietrini. Filottrano ha osservato un turno di riposo.

Di seguito tutti i risultati dettagliati della terza giornata della Serie A 2018-2019 e la classifica aggiornata del massimo campionato italiano di volley femminile:

Igor Gorgonzola Novara vs Zanetti Bergamo 3-0 (25-12; 25-15; 25-15)

Il Bisonte Firenze vs Pomì Casalmaggiore 1-3 (25-19; 19-25; 15-25; 21-25)

Bosca San Bernardo Cuneo vs Unet E-Work Busto Arsizio 0-3 (18-25; 15-25; 19-25)

Saugella Team Monza vs Imoco Volley Conegliano 0-3 (25-27; 19-25; 19-25)

Reale Mutua Fenera Chieri vs Savino Del Bene Scandicci 0-3 (17-25; 16-25; 19-25)

Club Italia Crai vs Banca Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (16-25; 25-23; 18-25; 10-25)

RIPOSA: Lardini Filottrano

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Novara 9 3 3 Busto Arsizio 9 3 3 Conegliano 6 2 2 Scandicci 6 3 2 Brescia 6 3 2 Casalmaggiore 6 3 2 Cuneo 3 2 1 Monza 3 3 1 Firenze 3 3 1 Filottrano 3 2 1 Club Italia 0 3 0 Bergamo 0 3 0 Chieri 0 3 0













Foto: Roberto Muliere