Volley femminile, Serie A1 2018-2019: Conegliano non fa sconti, le Pantere espugnano Monza

Conegliano mostra i muscoli nell’anticipo della terza giornata della Serie A1 2018-2019 di volley femminile ed espugna il campo della temibile Monza con un perentorio 3-0 (27-25; 25-19; 25-19), infilando così il secondo successivo consecutivo in campionato (giovedì aveva osservato il turno di riposo) e agganciando Novara e Busto Arsizio in vetta (ma le piemontesi e le Farfalle giocheranno domani pomeriggio).

Le Campionesse d’Italia si sono imposte con grande autorevolezza, rilanciando la propria candidatura allo scudetto anche se siamo soltanto all’inizio della stagione: oggi c’è stata storia soltanto nel primo set, poi le Pantere hanno messo il turbo e hanno soppiantato le brianzole che non sono più riuscite a tenere testa. Buona partita per le giocatrici di palla alta Samanta Fabris (12 punti), Kimberly Hill (10) e Miriam Sylla (9), doppia cifra per la centrale Robin De Kruijf (12) affiancata da Anna Danesi (9). A Monza non sono bastate le 14 marcature di Serena Ortolani (4 muri) e i 13 punti di Rachael Adams.













Foto: Ettore Griffoni