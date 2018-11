Volley, Champions League 2018-2019: Civitanova-Modena, sfida da urlo all’esordio

Civitanova e Modena, si torna in campo. Dopo essersi sfidate domenica pomeriggio in campionato al PalaPanini (vittoria della Lube al tie-break), le due inseguitrici di Perugia in SuperLega si affronteranno nuovamente in occasione della prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile: la massima competizione continentale partirà subito con il botto, tra l’altro le due formazioni italiane non possono sottovalutare l’impegno perché soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate accederanno ai quarti di finale, considerando che nel loro gruppo è presente anhe lo ZAKSA di Gardini non sono ammessi passi falsi in partenza.



Questa volta si giocherà all’Eurosuole Forum, i cucinieri avranno il sostegno del proprio pubblico e questo potrebbe davvero fare la differenza in un incontro vibrante e molto acceso come da tradizione. Si preannuncia una partita particolarmente combattuta e che sicuramente regalerà grandi emozioni, le due formazioni si sono già affrontate in questa competizione negli ultimi anni e ora è tutto pronto per un nuovo capitolo: da una parte i ragazzi di coach Medei che virtualmente si stanno preparando anche ai Mondiali che scatteranno lunedì prossimo in Polonia, dall’altra gli uomini di Julio Velasco che cercano risposte importanti per il prosieguo della stagione e che tornano sul palcoscenico più importante dopo un anno d’assenza.

Ivan Zaytsev cercherà di trascinare gli emiliani a suon di bordate, l’opposto è chiamato a un durissimo confronto con il bulgaro Tsvetan Sokolov che guiderà i marchigiani insieme all’icona Osmany Juantorena, compagno dello Zar in Nazionale e sempre ai massimi livelli quando conta. Modena potrà puntare su Bednorz e Urnaut di banda ma Civitanova potrà replicare non solo con la Pantera ma anche con Leal, la possibilità di schierare stranieri senza alcun vincolo agevola indubbiamente la Lube che al centro potrà contare su un’altra stella come Simon chiamato al duello con Max Holt. Una partita davvero imperdibile che andrà in scena giovedì 22 novembre (ore 20.30), un pezzo di Champions League passa sicuramente da questo primo faccia a faccia.













Foto: Valerio Origo