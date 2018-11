LIVE Civitanova-Modena volley, Champions League 2019 in DIRETTA: spettacolo in Europa, è Juantorena contro Zaytsev!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena una partita pirotecnica e avvincente tra due corazzate italiane che sperano di arrivare fino in fondo alla massima competizione continentale per importante. Si preannuncia grande spettacolo in casa della Lube che ha sconfitto i Canarini domenica scorsa in campionato al PalaPanini: le due squadre nutrono grandi ambizioni e sperano di partire con il piede giusto, soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde si qualificano ai quarti di finale dunque è importante fare bene fin da subito per evitare delle sorprese.

Civitanova, finalista lo scorso anno, parte leggermente favorita trascinata dalle bordate di Tsvetan Sokolov, Osmany Juantorena, Leal e Simon. Modena, al grande ritorno in Europa dopo un anno fuori dal giro che conta, si aggrapperà invece alle fiondate di Ivan Zaytsetv e agli attacchi di Tine Urnaut per cercare di fiaccare il ritmo dei padroni di casa e provare a strappare un successo in trasferta che sarebbe davvero pesantissimo per le dinamiche dell’intero girone in cui figura anche lo ZAKSA di Andrea Gardini.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.













6-6 La pipe di Juantorena!

5-6 La pipe di Bednorz vincente

5-5 Leal vincente da zona 4 con il muro a tre

4-5 Primo punto di Zaytsev che trova il mano out su Leal da zona 2

4-4 Leal!!! Che botta in diagonale!

3-4 Out la battuta di Juantorena

3-3 Juantorena in diagonale da zona 2 con il muro a uno

2-3 Tiene Christenson con una mano e attacca in modo vincente Bednorz

2-2 Juantorena! Che diagonale da zona 4

1-2 Ace di Mazzone!

1-1 Mazzone chiude al secondo tentativo in primo tempo

1-0 Civitanova Il primo tempo di Simon

20.30: gioca Stankovic al centro al posto di Cester

20.29: Parte Mazzone al centro invece di Anzani al centro nelle file di Modena

20.28: Squadre pronte per l’ingresso in campo

20.24: Civitanova risponde con Bruno in regia, Sokolov opposto, Simon e Cester al centro, Leal e Juantorena in banda e Balaso libero

20.22: Modena schiera Christenson in regia, Zaytsev opposto, le bande Bednorz e Urnaut e i centrali Holt e Anzani con Rossini libero

20.20: Impossibile fare pronostici, Civitanova è uscita con il morale più alto dalla sfida di domenica e gioca in casa, quindi è leggermente favorita ma gli emiliani di Zaytsev venderanno cara la pelle.

20.17: Ancora una volta va in scena la sfida incrociata fra i palleggiatori che vestivano le maglie opposte lo scorso anno. Da una parte Christenson nelle file di Modena, dall’altra Bruno nelle file di Civitanova

20.15: Si tratta già della terza sfida tra queste due squadre nella stagione in corso. La prima ha visto Modena prevalere nella semifinale della Supercoppa, la seconda, andata in scena non più tardi di domenica scorsa, ha visto i marchigiani prevalere 3-2 al PalaPanini. Si preannuncia un’altra battaglia

20.13: Buonasera agli appassionati di volley. Va in scena questa sera il derby italiano di Champions League tra Civitanova e Modena. Sfide che potrebbe rivelarsi già decisiva per il passaggio del turno alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea

Foto: Valerio Origo