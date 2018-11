Valentino Rossi, GP Malesia MotoGP 2018: “Soddisfatto del terzo tempo. Con la pioggia la Yamaha va forte”

Valentino Rossi è molto soddisfatto al termine delle qualifiche del GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale MotoGP. Sul tracciato bagnato di Sepang, il centauro italiano ha ottenuto il terzo tempo alle spalle dello spagnolo Marc Marquez (Honda) e del francese Johann Zarco (Yamaha Tech3), conquistando la prima fila nell’ultimo tentativo utile, grazie ad un ottimo t-4. Una gara che, da questo punto di vista, si prospetta positiva per il “Dottore“.

“Avevo paura che le qualifiche non si disputassero“, le prime parole di Valentino ai microfoni di Sky Sport. Il pilota di Tavullia temeva infatti che la tanta pioggia caduta avrebbe portato alla decisione da parte della Direzione Gara di annullare il time-attack e conseguentemente sarebbe valsa la classifica combinata nei tempi nella quale era in nona posizione. “Sul bagnato la mia M1 va abbastanza bene e ho un buon feeling. Posso guidare bene e quindi dovessero esserci domani queste condizioni non sarebbe male. Io però preferisco correre sull’asciutto e mi auguro che l’aver anticipato gli orari di partenza possa consentirci di gareggiare in un contesto migliore di quello odierno“, ha aggiunto Rossi.











CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo