Moto2, GP Malesia 2018: Francesco Bagnaia vince il Mondiale se…Le possibili combinazioni per laurearsi campione del mondo

Francesco Bagnaia sta vivendo con trepidazione questo penultimo weekend del Mondiale 2018 di Moto2, a Sepang (Malesia). Il pilota piemontese, in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46, ha diverse chance di laurearsi campione del mondo della categoria in questo appuntamento, godendo di un vantaggio di 36 punti nei confronti del portoghese della KTM Miguel Oliveira. Le qualifiche che si sono disputate quest’oggi hanno visto i due protagonisti confrontarsi a viso aperto e per Bagnaia è arrivato un buon sesto posto mentre per Oliveira un settimo ed è chiaro che si prospetta una corsa nella corsa.

Ma quali sono tutte le possibili combinazioni che potrebbero permettere a “Pecco” di vincere il titolo nella media cilindrata? Di seguito tutte le eventualità:

Francesco Bagnaia vince il Mondiale se…Le possibili combinazioni per laurearsi campione del mondo

– Arrivare sul podio, con Oliveira vincente

– Concludere tra i primi sette, con Oliveira secondo al traguardo

– Arrivare tra i primi undici, con Oliveira terzo al traguardo

– Classificarsi tra i primi quattordici, con Oliveira ai piedi del podio

– Non ottenere nessun punto, con Oliveira che non è tra i primi cinque











CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo