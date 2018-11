Marc Marquez, GP Malesia MotoGP 2018: “Importante aver ottenuto la pole, siamo forti anche sull’asciutto”

Marc Marquez non si accontenta di aver vinto il settimo titolo iridato della carriera con tre gare d’anticipo e si prende anche la pole position del Gran Premio della Malesia, l’80^ in totale nelle tre classi del Motomondiale. Lo spagnolo ha dominato la sessione di qualifica disputata in condizioni di pista bagnata dimostrando ancora una volta l’innata capacità di adattarsi rapidamente a condizioni estreme riuscendo subito ad essere il più veloce. Il nativo di Cervera è scivolato a 5 minuti dalla fine del Q2 alla staccata della curva 4 ma era già riuscito a far segnare un ottimo crono che è stato sufficiente per conservare la prima piazzola della griglia di partenza di domani.

Il centauro della Honda ha successivamente analizzato il suo turno di qualifica evidenziando grande ottimismo anche per la gara di domani: “Quando sono sceso in pista con le gomme da bagnato durante le FP4 il feeling non era dei migliori, ma poi per le qualifiche abbiamo effettuato delle piccole modifiche che hanno funzionato molto bene. Quando sono caduto non stavo neanche spingendo al massimo, però è normale considerando tutte le scivolate che abbiamo visto, la cosa più importante comunque è aver ottenuto la pole position. Quando ho preso la seconda moto per l’ultimo tentativo ho semplicemente concluso il giro, vedremo domani per la gara. Nel caso di una corsa asciutta il nostro passo è comunque molto buono.”













Foto: Valerio Origo