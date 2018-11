Taekwondo, World Grand Prix Finals Fujairah 2018: tutti i risultati. La Corea del Sud si conferma ai vertici, brilla il terzo posto di Vito Dell’Aquila

L’Italia chiude le Finals del World Grand Prix 2018 di taekwondo in scena a Fujairah (Emirati Arabi Uniti) con lo splendido terzo posto di Vito Dell’Aquila nei -58 kg. In generale raccoglie un ottimo bottino la Corea del Sud, che si conferma la nazione di riferimento a livello internazionale con quattro successi, tre secondi posti ed una terza posizione nelle otto categorie in gara. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.

Tra i -58 kg, oltre al terzo posto di Dell’Aquila, è arrivata la vittoria un po’ a sorpresa del sudcoreano Jun Jang (n.13 del ranking) che ha sconfitto in finale lo spagnolo Jesus Tortosa Cabrera (n.2) con il punteggio di 21-12. Nei -68 kg finale tutta sudcoreana con il favorito Dae-hoon Lee (n.1 del ranking) che ha regolato il connazionale Seok-bae Kim con un netto 65-20. Sul terzo gradino del podio il croato Lovre Brecic che ha avuto la meglio sull’atleta di Taipei Yu-jen Huang per 9-6.

Nei -80 kg risultato inaspettato con il norvegese Richard Andre Ordemann capace di superare il russo Maksim Khrmatcov (primo nel ranking mondiale) con il punteggio di 27-14. Nella finale per il terzo posto l’atleta della Costa d’Avorio Cheick Sallah Cisse ha sconfitto l’uzbeko Nikita Rafalovich al golden point 15-13. Finale annunciata nei +80 kg dove il russo Vladislav Larin (n.1 del ranking e grande favorito della vigilia) ha prevalso sul sudcoreano Kyo-don In (n.2) con il punteggio di 5-1. Decisivo il giudizio degli arbitri dopo il 9-9 finale per assegnare il terzo posto all’iraniano Sajjad Mardani a spese del kazako Smalyl Duisebay.



In campo femminile tra i -49 kg, vittoria della sudcoreana So-hui Kim sulla tailandese Panipak Wongpattanakit per 10-8 nella finale tra le prime due teste di serie del torneo. In terza posizione l’altra sudcoreana Jae-young Sim che ha sconfitto la turca Rukiye Yildirim al golden point per 5-3. Tra i -57 kg si è imposta la sudcoreana Ah-reum Lee che ha avuto la meglio della croata Nikita Glasnovic con il punteggio di 11-7. A completare il podio la spagnola Marta Calvo Gomez, che si è imposta sulla turca Hatice Kubra Ilgun per 22-16.

Nei -67 kg la vittoria è andata alla turca Nur Tatar Askari (che nella giornata di ieri ha sconfitto al primo turno l’azzurra Daniela Rotolo). L’atleta n.2 del ranking mondiale ha superato la sudcoreana Jan-di Kim al golden point per 7-5. Sul podio è salita anche la croata Matea Jelic, capace di avere la meglio nella finale per il terzo posto sulla cinese Mengyo Zhang per 23-3. Infine nei +67 kg la britannica Bianca Walkden si è arresa in finale alla cinese Shuyin Zheng con il punteggio di 17-8. Terza posizione per la turca Nafia Kus che ha sconfitto la serba Milica Mandic 10-6.













roberto.pozzi@oasport.it

Foto: FITA