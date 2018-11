Taekwondo, World Grand Prix Finals 2018: Vito Dell’Aquila splendido terzo nei -58 kg! Passo cruciale verso le Olimpiadi

Vito Dell’Aquila scrive la storia del taekwondo italiano. Nella giornata di oggi si sono chiuse a Fujairah (Emirati Arabi Uniti) le Finals del World Grand Prix, ultimo appuntamento della stagione riservato ai migliori atleti delle categorie olimpiche. Il 18enne pugliese è riuscito a conquistare il terzo gradino del podio nei -58 kg approfittando dell’infortunio del sudcoreano Tae-hun Kim e aggiudicandosi la finale per il terzo posto.

Si tratta del terzo piazzamento sul podio per l’Italia nella storia del Grand Prix, il secondo per Dell’Aquila dopo il terzo posto conquistato in questa stagione nella tappa di Mosca. Mai l’Italia era però riuscita a piazzare un atleta nei migliori tre in un appuntamento delle Finals nelle precedenti edizioni. Il risultato conferma l’indiscusso talento del giovane azzurro nato a Mesagne, come il campione olimpico di Londra 2012 Carlo Molfetta suo maestro, che con i 28.8 punti conquistati nel ranking olimpico compie un passo importante verso la qualificazione a Tokyo 2020.



Nella giornata di ieri Dell’Aquila aveva superato al primo turno il russo Mikhail Artamonov (n.3 del ranking mondiale) con un convincente 22-2. Nei quarti di finale l’azzurro aveva poi avuto la meglio sull’iraniano Farzan Ashourzadeh Fallah per 29-27, ma si era dovuto arrendere in semifinale contro lo spagnolo Jesus Tortosa Cabrera con il punteggio di 12-19.













