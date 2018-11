Slittino, Coppa del Mondo Igls 2018: i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller e Nagler-Malleier le punte

Nel fine settimana scatterà a Igls (Austria) la Coppa del Mondo di slittino 2018-2019. Si tratta di una pista amica per i colori italiani, dove spesso gli azzurri si allenano in preparazione alle gare dell’inverno (nella speranza di poter tornare ad avere un budello nello Stivale in caso di assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina).

Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato per l’occasione i seguenti 10 atleti:

SINGOLO MASCHILE

Dominik Fischnaller

Kevin Fischnaller

DOPPIO

Ludwig Rieder-Patrick Rastner

Ivan Nagler-Fabian Malleier

Emanuel Rieder-Simon Kainzwaldner

SINGOLO FEMMINILE

Andrea Voetter

Sandra Robatscher

La punta di diamante della selezione tricolore sarà Dominik Fischnaller, a caccia di rivincite dopo l’amaro quarto posto delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. A 26 anni inizia il quadriennio della svolta per l’altoatesino, nel quale dovrà dimostrare quanto vale davvero: si tratta di un ottimo slittinista o di un campione? Il palmares attuale, con cinque vittorie in Coppa del Mondo e due bronzi ai Mondiali, non rende giustizia al talento migliore italiano del dopo Armin Zoeggeler, troppo spesso tradito da una scarsa tenuta mentale nei momenti decisivi.

Atteso ad una crescita ulteriore anche Kevin Fischnaller, cugino di Dominik, mentre va segnalata la nuova avventura in doppio di Emanuel Rieder con Simon Kainzwaldner; quest’ultimo si è separato dallo storico compagno Florian Gruber, ritiratosi.

Per quanto riguarda il doppio, Rieder-Rastner amano la pista di Igls e nella passata stagione giunsero secondi, non riuscendo però a ripetersi nelle competizioni successive. In questa specialità il Bel Paese punta moltissimo sui giovanissimi Nagler-Malleier, formidabili in fase di spinta e pronti a spiccare il volo.

Da non sottovalutare neppure Andrea Voetter e Sandra Robatcher, due ragazze che anno dopo anno si stanno lentamente avvicinando al vertice internazionale e potrebbero garantire un contributo importante in ottica team-relay.

La Nazionale italiana ha riabbracciato il mago delle slitte Walter Plaikner, mentre è stato ingaggiato il tedesco Martin Hillebrand per perfezionare la fase di spinta, punto debole per quasi tutti gli azzurri.

Esistono dunque i presupposti per una buona stagione ed un quadriennio intrigante in vista dei Giochi Invernali del 2022. Sin da Igls l’Italia dovrà farsi trovare pronta e dare l’assalto a piazzamenti di prestigio.

Foto: Paola Castaldi