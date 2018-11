Slittino, Coppa del Mondo 2018-2019: il calendario completo. Programma, orari e tv

Nove tappe, tre con inserite anche le sprint, che assegneranno una Coppa del Mondo di specialità a parte, sei invece con il team relay. Si prepara a partire il massimo circuito internazionale di slittino su pista artificiale che vedrà il suo primo appuntamento sabato ad Igls. Andiamo a scoprire il calendario completo della manifestazione: diretta TV prevista sui canali di Eurosport.

Calendario Coppa del Mondo slittino su pista artificiale

1a tappa – dal 23 al 25 novembre 2018 a Igls (Aut) con sprint

2a tappa – dal 29 novembre all’1 dicembre 2018 a Whistler (Can) con team relay

3a tappa – dal 6 all’8 dicembre 2018 a Calgary (Can) con sprint

4a tappa – dal 14 al 16 dicembre 2018 a Lake Placid (Usa) con team relay

5a tappa – dal 4 al 6 gennaio 2019 a Koenigssee (Ger) con team relay

6a tappa – dall’11 al 13 gennaio 2019 a Sigulda (Let) con team relay

7a tappa – dall’1 al 3 febbraio 2019 ad Altenberg (Ger) con team relay

8a tappa – dall’8 al 10 febbraio a Oberhof (Ger) con team relay

9a tappa – dal 22 al 24 febbraio a Sochi (Rus) con sprint













