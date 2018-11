Sci alpino, Slalom Killington 2018: Mikaela Shiffrin guida dopo la prima manche, ma Schild è vicina

La solita Mikaela Shiffrin è al comando dopo la prima manche dello slalom femminile della Coppa del Mondo di sci alpino a Killington (Stati Uniti). L’americana ha costruito tutto il proprio vantaggio sulle avversarie con una fluidità d’azione che le ha consentito di guadagnare decimi preziosi sul piano, mentre è apparsa molto più guardinga sul muro, probabilmente preoccupata dalla nebbia che rendeva la visibilità tutt’altro che ottimale. Il manto della pista era stato salato in precedenza dagli organizzatori a causa della pioggia abbondante caduta nella notte sulla località situata nel Vermont.

Con il crono di 52″49, la detentrice della sfera di cristallo di specialità ha preceduto di 29 centesimi l’austriaca Bernadette Schild: un’ottima prestazione da parte della 28enne sorella d’arte, ancora a caccia della prima affermazione della carriera. La slalomista di Saafelden è risultata la migliore nell’interpretazione del tracciato sul muro.

Terza piazza provvisoria a pari merito per la campionessa olimpica svedese Frida Hansdotter e la slovacca Petra Vlhova, distanti 0.54 dalla vetta: un gap importante su un pendio piuttosto semplice e che non consente grandi differenze.

La corsa al podio sembra limitata alle prime quattro classificate. In quinta piazza si trova la svedese Anna Swenn Larsson, staccata 95 centesimi dalla Shiffrin. Dalla sesta in poi, l’austriaca Katharina Gallhuber, il distacco sale sopra il secondo (1″13). Prestazione scialba per la svizzera Wendy Holdener, che ha sciato male sul muro concludendo in settima piazza a 1″48, 12 centesimi meglio rispetto alla connazionale Michelle Gisin.

Le italiane si confermano in grande difficoltà in slalom. Irene Curtoni, vittima di continui arretramenti, ha limitato i danni con una discreta undicesima posizione, ma lontana anni luce dalla vetta (2″70). Ancora peggio è andata a Chiara Costazza (16ma), il cui gap dalla Shiffrin supera i tre secondi (3″15).

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA MANCHE DELLO SLALOM DALLE 19.00













Foto: Goran Jakus/Shutterstock.com