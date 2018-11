LIVE Sci alpino, Slalom Killington 2018 in DIRETTA: la seconda manche in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom femminile di Killington, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà un tutte contro Mikaela Shiffrin. L’americana è la super favorita per la vittoria finale e cercherà di ipotecare il terzo successo consecutivo a Killington in slalom. La nativa di Vail deve riscattare il mancato di podio in gigante e le sue principali rivali sono la svizzera Wendy Holdener e la slovacca Petra Vlhova, quest’ultima seconda nell’ultima gara a Levi. Proprio in Finlandia sul podio ci è salita anche l’austriaca Bernadette Schild, che insieme alla svedese Frida Handsotter completa il gruppo delle outsider per la vittoria.

In casa Italia, Irene Curtoni e Chiara Costazza proveranno a puntare ad un piazzamento tra le prime dieci.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom femminile di Killington: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La seconda manche è in programma alle ore 19.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com