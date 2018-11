Sci alpino, Coppa del Mondo oggi (sabato 24 novembre): a che ora iniziano le gare in Nord America e su che canale vederle in tv

Appassionati di sci, sarà un sabato assolutamente da non perdere! Scatta il primo fine settimana di gare valevoli per la Coppa del Mondo 2018-2019 in nord-America per una giornata quanto mai importante. Si inizierà con la prima manche dello slalom gigante femminile a Killington alle ore 15.45, mentre la seconda sarà in scena sulla pista del Vermont alle ore 19.00. Ma non finisce certo qui questo sabato nordamericano. Alle ore 20.00, infatti, ci si trasferirà in Canada, a Lake Louise, per la prima discesa libera maschile della stagione.

Il programma è assolutamente ricco ed imperdibile, con la nostra Federica Brignone che proverà l’assalto al gradino più alto del podio nella disciplina più tecnica, mentre tra gli uomini-jet sarà grande battaglia tra la nostra pattuglia ed i soliti Beat Feuz, Kjetil Jansrud e Matthias Mayer, sperando che Aksel Lund Svindal possa recuperare dal suo problema alla mano.

Di seguito il calendario completo e tutti gli orari del sabato nord-americano valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancheranno le DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

PROGRAMMA CDM MASCHILE LAKE LOUISE 2018

ore 20.15 Discesa libera maschile

PROGRAMMA CDM FEMMINILE, KILLINGTON 2018

ore 15.45 prima manche slalom gigante femminile

ore 19.00 seconda manche slalom gigante femminile

Foto: Valerio Origo