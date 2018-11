LIVE Sci alpino, Discesa Lake Louise 2018 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista canadese di Lake Louise, infatti, vedremo all’opera per la prima volta in questa annata gli uomini-jet che andranno a contendersi il primo successo nella disciplina più veloce. La gara prenderà il via alle ore 20.00 italiane (le 12.00 canadesi, viste le otto ore di differenza) e ci aiuterà a capire chi si è avvicinato alla stagione nel migliore dei modi.

I favoriti per il primo successo stagionale sono i soliti noti. In prima fila il norvegese Kjetil Jansrud, anche perchè il suo illustre connazionale Aksel Lund Svindal si presenta reduce da un intervento alla mano. Da tenere in particolare attenzione, ovviamente, lo svizzero Beat Feuz, gli austriaci Matthias Mayer, Max Franz e Vincent Kriechmayr, il tedesco Thomas Dressen, mentre per quanto riguarda i padroni di casa, brutto ko per Manuel Osborne-Paradis che sarà ai box per diverso tempo. In casa Italia, come sempre, Dominik Paris proverà a sospingere la squadra, assieme e Peter Fill e Christof Innerhofer, mentre Matteo Marsaglia, Mattia Casse, Werner Heel e Emanuele Buzzi proveranno a farsi largo.

La discesa libera di Lake Louise prenderà il via alle ore 20.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara canadese, per non perdervi nemmeno un istante della prima discesa libera della stagione.













Foto: Dominik Paris cristiano barni / Shutterstock.com