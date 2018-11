LIVE Sci alpino, Gigante Killington 2018 in DIRETTA; seconda manche in tempo reale, Brignone per il podio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del gigante femminile di Killington, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la prima prova in testa c’è la norvegese Ragnhild Mowinckel, che ha un vantaggio di 37 centesimi su un’ottima Federica Brignone. La gigantista azzurra può davvero puntare al secondo podio stagionale. Non sarà comunque facile, perchè i distacchi, a parte quello da Mowinckel, sono davvero risicati e nel giro di pochi centesimi troviamo molte atlete. Al terzo posto attualmente c’è l’austriaca Stephanie Brunner, stacca di 44 centesimi dalla vetta della classifica e dunque a soli sette centesimi da Brignone. Ai piedi del podio si trova la vincitrice di Soelden, la francese Tessa Worley (+0.52) ed immediatamente dietro di lei la tedesca Viktoria Rebensburg (+0.53). Delude l’americana Mikaela Shiffrin, grande favorita della vigilia, che chiude solamente sesta a 67 centesimi.

La seconda manche è in programma alle ore 19.00. Non perdetevi nulla con la DIRETTA di OA Sport. Buon divertimento e seguitela con noi.

Leggi qui la cronaca della prima manche













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

foto Cristiano Barni/Shutterstock