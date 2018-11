Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka 2018: qualificazioni ancora rinviate al pomeriggio

Non c’è pace per la seconda tappa della Coppa del Mondo di salto con gli sci: a Ruka le condizioni generali sono migliori rispetto a ieri, quando il troppo vento ha costretto a spostare tutto, ma non ancora tali da permettere uno svolgimento a condizioni all’incirca eque delle qualificazioni.

Per tale motivo, queste ultime sono state rimandate alle 15:15 italiane, mentre, sia pur tra diverse interruzioni, si è deciso di salvare lo svolgimento dei salti di allenamento, previsti per questa mattina.

Il problema del vento di Ruka è noto, ma negli ultimi anni le intemperie meteorologiche sembravano aver magicamente risparmiato la stagione degli sport invernali. Quest’anno, invece, i guai si stanno manifestando in tutta la loro capacità di creare disguidi.













