F1 in tv, GP Abu Dhabi 2018: il programma e gli orari di prove libere 3 e qualifiche. Come vederle su Sky e TV8

Il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi sta entrando nel vivo e nella giornata odierna andranno in scena le prove libere 3 e le qualifiche, che stabiliranno l’ordine di partenza dell’ultima gara della stagione 2018. Le prime due sessioni di prova hanno evidenziato un equilibrio molto sottile tra i tre top team sia nel giro secco che nella simulazione del passo gara, anche se è risaputo che Ferrari e Mercedes utilizzino power-unit vecchie e depotenziate nelle libere per poi salire di cavalli durante il Q2 e il Q3. La Red Bull ha mostrato una buona competitività soprattutto in ottica gara grazie al terzo settore tecnico e guidato in cui si può fare la differenza, con un Max Verstappen che è parso davvero a proprio agio sul tracciato di Yas Marina. L’olandese oggi si gioca l’ultima occasione di diventare il più giovane pole man della storia della Formula 1 strappando il record a Sebastian Vettel (21 anni, 2 mesi e 11 giorni a Monza nel 2008), ma servirà una vera impresa per sconfiggere Ferrari e Mercedes nel giro secco.

SABATO 24 NOVEMBRE

ore 11.00-12.00 Prove libere 3 (diretta Sky Sport F1)

ore 14.00 Qualifiche (diretta Sky Sport F1 e TV8)













FOTOCATTAGNI